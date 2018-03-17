嚴德發：國軍編現比78％ 退將：戰力恐不到三成

2018年03月17日 10:53 中時電子報 喻華德

國防部長嚴德發15日首度至立法院外交國防委員會報告業務，他指出，民國106年志願役人數為146,785人，編現比78.1％。不過有退役將領在臉書評論直接指出「編現比不等於戰力」，當編現比不足八成時，實際戰力恐怕根本不到三成，募兵制已經造成國安危機！

曾經戍守臺海最前線的福建省金門縣烈嶼鄉（俗稱小金門，比金門本島更靠近中國大陸），曾任陸軍第158旅（精進案改編為金門防衛指揮部烈嶼地區指揮部，精粹案降編為金門防衛指揮部烈嶼守備大隊）旅長的栗正傑少將，16日在臉書針對此次國防部長嚴德發說明國軍編現比的狀況作出評論。

編現不到八成，戰力值剩機成？ 軍隊作戰講求統合戰力、聯合作戰；編現比不是戰力值，作戰時一個戰鬥單位如果兵力剩90%，就要提出緊急兵員補充；如果因重大傷亡只剩80%，那就要單位補充，整個單位替換，這就是戰鬥時要有預備隊的原因，例如一輛戰車少了戰駕兵，戰力值將大打折扣，一個機槍班少了彈藥兵，火力就不持續，一個營少了食勤兵，這個營打半天仗全營就餓肚子沒戰力，因此現正國軍編現比如果不到八成，戰力值可能只剩三成不到，這才是國安危機！

據《聯合報》106年9月「全募兵尚未落實 國軍人數已跌破『最低防衛需求』」報導指出，今年即使包含11,000多人的「末代義務役」，總人數也只有173,000人，而維持戰力的基本需求是國軍各單位編現比達「90%」，至少要175,000人。

《聯合報》14日報導「國軍志願役人數 還有3萬缺口」，而國防部長嚴德發15日特別強調，「募兵制絕對繼續推動，政策是持續的，外傳人力缺口達三萬人並不正確。他表示，今年志願役人力預估可達152,000人，距離目標還有1萬人。每年以約2~3%幅度持續增長，也就是2,000-6,000人不等，很快會達到90%編現比目標。」亦即國防部預估在民國109年可達成編現比90%的目標。

但即便是執政黨立委也不看好，「民進黨立委王定宇引述國防部數據，指出過去三年，國軍志願役人數的增長依序為8554、5423、2094人，增長幅度已逐漸趨於飽和，但依據國防部的目標，今年之內卻要增加10,323人，如何可能達成？」

退役將領已經警告，募兵制已造成「國安危機」。國防部面對「不可能的任務」卻沒有承認「不可能達成」的勇氣，難道曾公開宣示「未來的每一天，我都會和國軍站在一起，推動改革，保家衛國」的三軍統帥蔡英文總統光有「改革」軍公教年金的勇氣，卻沒有改革窒礙難行的募兵制的勇氣嗎？

(中時電子報)