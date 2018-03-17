落櫻繽紛在淡水！看到「吉野櫻」代表櫻花期快結束了…

2018年03月17日 10:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

淡淡三月天，春暖花開，來淡水賞櫻趣！每年三月春暖花開之時，是吉野櫻盛開的時期，那粉中帶白的櫻姿，更讓遊客們爭相拍照留念，流連忘返，看見吉野櫻的綻放也代表著櫻花季即將進入尾聲。2018年新北市政府農業局以「走！來去新北賞櫻」作為今年度櫻花季的主軸推廣各區櫻花季活動，自二月以來烏來、石碇、金山、淡水、三芝、土城等新北各區接力舉辦賞櫻活動，邀請民眾走訪賞花。

新北市淡水區公所在天元宮舉辦賞櫻活動，新北市長朱立倫親臨活動會場。（新北市景觀處提供）

今日(17)新北市淡水區公所在天元宮舉辦賞櫻活動，新北市長朱立倫親臨活動會場。朱立倫表示，近年來，淡水天元宮的櫻花可說是頗具盛名，每年吸引不少遊客爭相到訪，尤其是吉野櫻滿佈的天元宮周遭，那如畫般的美景，已成為新北著名的賞櫻勝地之一。

淡水天元宮吉野櫻美景。（新北市景觀處提供）

天元宮櫻花帶來的熱潮更帶動周邊產業，當地知名的淡水草仔粿更是藉著賞櫻活動而成為家喻戶曉的傳統特色美食，活動中邀請了草仔粿達人，指導朱立倫DIY製作可愛的狗造型草仔粿。並且現場推出直徑100公分近百斤的大型花開富「粿」，讓參與活動民眾一同分享。而天元宮配合櫻花季推出的好運旺旺牆，也吸引許多賞櫻的民眾進行祈福，成為天元宮賞櫻的另一賣點。

新北市淡水區公所在天元宮舉辦賞櫻活動，新北市長朱立倫親臨活動會場。（新北市景觀處提供）

淡水天元宮的櫻花是將台灣原生種的山櫻花嫁接上日本吉野櫻，因此這裡的櫻花帶有山櫻的紅、吉野櫻的白，是獨一無二的櫻花品種。圍繞著無極真元天壇的吉野櫻，為廟方第一批栽種的櫻花，當初無心插柳現已樹大雄偉，每到櫻花季便呈現爆炸式浪漫綻放，成為攝影愛好者的絕佳拍攝地點。

多年前因褐根病而倒下的櫻王，在新北市政府與天元宮努力下，已經在原地種下新的吉野櫻，象徵希望與重生，而今年的天元宮賞櫻新「嬌」點，為廟方與賞花民眾一致公認的第2代櫻王，位於停車場階梯左方的新櫻王目前花開3成，以往滿開時期的壯觀之姿都讓往來遊客為之驚嘆，今年尚未賞櫻的民眾，月底前不妨把握機會，走訪一趟天元宮，安排一趟新北賞櫻之旅。

(中時電子報)