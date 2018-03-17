影》文大9小時彩虹 獲金氏世界紀錄授證

2018年03月17日 10:31 旺報 李侑珊 、中時電子報／ 羅懋 、中天新聞／ 梅凱婷 、中時電子報／、中天新聞／

文化大學在去年11月30日，彩虹高掛陽明山長達9小時，這項天文奇景經金氏世界紀錄認證。（截自文化大學官網）

文化大學在去年11月30日，彩虹高掛陽明山長達9小時，這項天文奇景經金氏世界紀錄認證。（截自文化大學官網）

文化大學在去年11月30日，彩虹高掛陽明山長達9小時，這項天文奇景獲得金氏世界紀錄認證，打破英格蘭約克郡韋瑟比在1994年3月14日創下的6小時紀錄，成為台灣第首次以自然科學現象，所認證成功的金氏世界紀錄，17日上午舉行授證典禮，文大也將與打造彩虹秘境，並與北市府合作與宣傳。

文化大學表示，位於台北市陽明山區的文大，在地理位置、地形與天氣條件都合適的情況下，才能出現這麼長時間的彩虹。彩虹的形成需要水氣與陽光，11月底正值秋冬季節，東北季風盛行，將海面上的水氣帶往陽明山所在的大屯山區。

文大指出，11月30日的風速適當，以東北季風帶來源源不斷的水氣，加上逆溫層的存在，使得大量的水滴凝結聚集在文大東北側的山頭，而過山的沉降氣流又讓南側地區保持晴朗的天氣，陽光得以灑入雨滴而形成彩虹。另一方面，光線進入水滴的方向與我們看到的彩虹有42度的夾角，時間愈接近中午，彩虹相對於地平線的仰角會愈低，甚至會落在地平線之下，這也是一般平地無法看見超持久彩虹的一項限制。

因為文大位於獨立的山頭上，彩虹低於地平線時正巧落在山谷中，從校區往山谷的方向依然能夠看到彩虹，因此當天從清晨到傍晚，彩虹就從文大西北側的天空，下降到北邊的山谷，再上升到東北側的天空，完成這趟長達9小時的旅程。

文化大學代理校長王淑音表示，出現長時間的彩虹現象，需要天時、地利，而文大位於陽明山國家公園，地理位置佳，因此能出現這項稀有的自然景象。

文化大學大氣系副教授劉清煌說，11月30日出現彩虹當日的天氣穩定，並且維持一整天，才可以讓彩虹出現長達9小時，雖然出現彩虹對文大來說很常見，但長時間存在的現象卻很稀有，因此決定申請金氏世界紀錄。

文化大學大氣系副教授周昆炫則表示，依照統計，分別平均在11月及12月，分別會有8天與6天在華崗出現彩虹，文大計畫與台北市政府合作，宣傳與打造彩虹秘境。

(旺報)