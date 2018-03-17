老虎伍茲的美女前妻 現在在做什麼？

老虎伍茲的前妻艾琳。(摘自推特@athleteswives69)

友善列印
中時電子報
艾琳佔地千坪的豪宅。(摘自推特@darrenrovell)

球王伍茲(Tiger Woods)的前妻艾琳(Elin Nordegren)近日要賣出她位於佛州北棕櫚灘的豪宅，售價高達4950萬美元。這幢豪宅占地超過1700坪，有11間臥房與15間衛浴、體育館、游泳池、劇院。

今年38歲的艾琳被很多人視為美國夢的傳奇之一，出身瑞典的她被同國的高球員雇用為保母，因此搬到美國，後來經雇主介紹認識伍茲。其實伍茲是排了很長的隊伍才認識艾琳，在他之前已經有很多高球選手在追她。

雖然與伍茲的婚姻失敗了，但是艾琳從伍茲口袋裡拿走了1億美元，繼續過著公主般的生活。艾琳離婚之後又與億萬富翁克萊(Chris Cline)交往1年多，這個50多歲的男人身價超過10億美元，不下於前夫伍茲。

艾琳最出名的是2009年感恩節用高球桿打傷伍茲，他們隔年離婚，兩個孩子給艾琳。艾琳其實已經跟伍茲和好了，根據她的說法，伍茲雖然是個糟糕的丈夫，但他是個很好的父親。

伍茲離婚後曾與金牌滑雪選手琳賽沃恩(Lindsey Vonn)交往，據說艾琳非常痛恨沃恩。即使那時候伍茲已經回復單身，艾琳還是不許伍茲與沃恩來往，她甚至不想讓伍茲探視孩子。最後伍茲還是與沃恩分手了。

艾琳向來低調，她曾表示很滿意自己的生活。「我住在美國，有兩個孩子，又單身，我能有什麼不滿意的。」其實美國境內有很多辛苦的單親媽媽，但這顯然不包括美麗又多金的艾琳。

(中時電子報)

MLB》飆出158km火球？達比修：測… MLB》林子偉熱身賽打擊又繳白卷 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。