老虎伍茲的美女前妻 現在在做什麼？

2018年03月17日 10:56 中時電子報 盧品青

艾琳佔地千坪的豪宅。(摘自推特@darrenrovell)

球王伍茲(Tiger Woods)的前妻艾琳(Elin Nordegren)近日要賣出她位於佛州北棕櫚灘的豪宅，售價高達4950萬美元。這幢豪宅占地超過1700坪，有11間臥房與15間衛浴、體育館、游泳池、劇院。

今年38歲的艾琳被很多人視為美國夢的傳奇之一，出身瑞典的她被同國的高球員雇用為保母，因此搬到美國，後來經雇主介紹認識伍茲。其實伍茲是排了很長的隊伍才認識艾琳，在他之前已經有很多高球選手在追她。

雖然與伍茲的婚姻失敗了，但是艾琳從伍茲口袋裡拿走了1億美元，繼續過著公主般的生活。艾琳離婚之後又與億萬富翁克萊(Chris Cline)交往1年多，這個50多歲的男人身價超過10億美元，不下於前夫伍茲。

艾琳最出名的是2009年感恩節用高球桿打傷伍茲，他們隔年離婚，兩個孩子給艾琳。艾琳其實已經跟伍茲和好了，根據她的說法，伍茲雖然是個糟糕的丈夫，但他是個很好的父親。

伍茲離婚後曾與金牌滑雪選手琳賽沃恩(Lindsey Vonn)交往，據說艾琳非常痛恨沃恩。即使那時候伍茲已經回復單身，艾琳還是不許伍茲與沃恩來往，她甚至不想讓伍茲探視孩子。最後伍茲還是與沃恩分手了。

艾琳向來低調，她曾表示很滿意自己的生活。「我住在美國，有兩個孩子，又單身，我能有什麼不滿意的。」其實美國境內有很多辛苦的單親媽媽，但這顯然不包括美麗又多金的艾琳。

(中時電子報)