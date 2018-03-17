川普簽《台旅法》 陸學者：戲耍台灣 挑釁中國

2018年03月17日 10:58 旺報 徐維遠

美國總統川普已於美國時間16日簽署《台灣旅行法》，中國社科院涉台學者撰文稱，法案可以說是美台斷交以來，繼《台灣關係法》後政治象徵意義和實質意義最高的一項法案，將嚴重衝擊中美關係的基礎和台海和平的基礎。他強調，美國不斷通過諸如《台灣旅行法》、《軍艦互泊條款》等嚴重挑戰「一中」紅線的所謂「親台」法案，其實是在「戲耍台灣，挑釁中國」。

中國社科院台研所助理研究員任東梅今撰文指出，外界原預計白宮可能會以此不動聲色的方式讓其生效，沒想到川普最終是以總統簽署的方式讓該法案生效，這更顯示出川普未來有意提升美台關係、對華政策更趨強硬的立場。

任東梅表示，此次《台灣旅行法》不是國會過去通過的沒有立法作用的「決議案」，而是級別和《台灣關係法》相當的法案，法案是美國國會各項議案中法律層級最高者，其「政策聲明」部分一旦生效，對行政部門具有法律約束力。

法案正式生效後，無論行政部門未來如何解讀和執行，其立法進程和簽署生效本身皆是宣示美國對華政策的政治前提出現重大調整，明顯體現要求美國政府以官方乃至國與國的定位處理美台關係的立場，嚴重背離了一個中國原則和中美三個聯合公報規定，極易引發中美關係和台海局勢出現難以預知的動盪。

任東梅表示，法案為美台領導人和高層互訪鬆綁，體現巨大「象徵意義」，台灣目前顯然還沒有能力承載美國領導人訪問，但該法案的意圖顯然是希望首先促成台灣領導人以正式身份訪美。

文章稱，除了高層互訪所代表的政治象徵意義，全面取消美台雙方交流的層級和範圍的限制，將加速推動雙方在防務和商業領域加強合作；通過更高層級的官員互訪，可以有效溝通彼此關切的問題，更快推進美台軍事合作和擴大對台軍售規模，美台實質關係將進一步提升。

任東梅指出，法案第一原則仍然是以美國自身利益優先，也就是說，《台灣旅行法》生效並非美國真「挺台」，而是美國強行將台灣納入其對華政策，將其作為一枚棋子。如果未來美國的行政部門真的對台灣進行高層訪問，其目的也不是為了履行國會立法，而是借台灣問題之勢向中方要價。

(旺報)