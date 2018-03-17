先知？趙少康24年前的話 陸網友：可悲

趙少康。(本報系資料照，粘耿豪攝)

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中時電子報

1994年資深媒體人趙少康參選台北市長時，與陳水扁辯論會，事隔24年，大陸網友再度回顧後發現，「民進黨現在的套路和那時候一模一樣」可悲，而國民黨一黨獨大的時候內鬥，被打趴在地爬都爬不起來照樣鬥，爛泥扶不上牆。

趙少康表示「全國同胞們台灣就要毀滅了！毀在民進黨的納粹法西斯手裡」民進黨主張台獨與暴力，就會給我們帶來毀滅。一下子說主張台獨、一下子又推要公民投票、一下又說民進黨的黨綱決定，一下又說要升中華民國的國旗，哪有台獨要掛中華民國國旗的呢？

還有李登輝心裡想的是台獨，嘴巴喊中華民國，縱容民進黨搞暴力，來激化省籍，造成兩岸對立、緊張，來創造台獨的環境，為了個人的政治利益，把整個台灣帶入毀滅的境地。

另外，有人說要把台灣問題國際化，因此不計代價要進入聯合國，錢復說去年三國支持我們，今年七國，增加了百分之一三三，真是笑話，照這種比例，我們再五年，就進聯合國了。然而為什麼要這樣不計代價進入？只以為加入後，中共就不會打我們，聯合國會出兵，但看波士尼亞殺的血流成河，盧安達死一百萬人，國際干預了嗎？美國能救他們嗎？

趙少康也批國民黨更是無能，毫無執政的能力，軍隊警察司法特務都抓在手裡，什麼事都不幹，把整個社會變成一個無政府狀態，好人安全受到威脅，沒有人可以保護。

陸網友表示「趙少康二三十年前說的話，套用到今天國民黨民進黨身上依然準確，換句話說這麼多年來台灣的政治依然沒有任何改變，甚至更加糟糕！」、「如果有時間去網上收收阿扁當台北市長時候的新聞，你會發現阿扁能在台灣崛起絕對是必然。太tmd會表演了。我要是市民，我都能被打動」、「藍營內鬥成就了阿扁，導致後來的台獨猖獗。至少那時候，台獨還不是主流，沒有那麼大的市場。」

另外，陸網友評論趙少康「還好沒被選上，這要被選上，台灣就不會有失落的二十年。」、「趙當年的處境和柯文哲何其相似，國民黨如果禮讓他，或許以後就沒陳水扁什麼事了。」、「趙少康方面這段話，套回來如今台灣的鳥樣，只能說他實在是個明白人，幸好啥都沒給他當上，要不然統一就價碼高了。慶幸台灣如今白痴當政，慶幸」。

(中時電子報)

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