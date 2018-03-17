台南首座國際標準少棒球場 賴揆今主持動工

2018年03月17日 12:53 中時 程炳璋

行政院長賴清德主持動土儀式。（程炳璋攝）

行政院長賴清德（右三）持「台南歡迎你」牌子，預告棒球場完工後，將辦國際賽事，會有各國球隊到台南比賽。（程炳璋攝）

台南市將打造全台首座國際標準少棒球場，行政院長賴清德17日上午8時許在安南區和順寮主持動土典禮，當地第一期工程先興建兩座少棒球場，預計明年6月完工啟用，剛好迎接明年7月在台南市舉辦的U-12世界杯少棒賽。第二期工程再建兩座成棒球場，預計2021年完工。

這兩座少棒球場屬於亞太國際棒球訓練中心第一期工程，主球場可容納8000名觀眾，是台灣首座具有國際標準的少棒球場，副球場可容納1000名觀眾，兼可當壘球場使用。

台南市早在2012年就構想在安南區和順寮打造一座完整棒球村園區，第一期先處理兩座少棒場地，今年終於完成設計動工，明年6月完工啟用。

主要的還是第二期工程，規畫興建兩座成棒場地，主球場設計容納25000人，將是全台最大棒球場，可供國際賽與職棒球隊使用，副球場也可容納3000名觀眾，預估在2021年完工啟用。

除了兩大兩小的棒球場，周邊還規畫棒球名人館、棒球體驗區與球棒生產體驗區等，共占地30公頃，總經費需22億多，打造一處完整的棒球園區，未來將採OT促參法，尋找民間團隊接手經營，整個園區除了迎接國際比賽，還將有休憩觀光功能。

賴清德17日率中央與地方官員到場主持第一期少棒球場動土儀式，他認為台南過去有優良的棒球傳統，培養出王建民、陳金鋒、郭泓志等棒球英雄，有了標準少棒場地後，希望台南變身成真正的棒球重鎮，變身為東方威廉波特城，在國際棒球領域中發光發熱，不但增加台南的國際知名度，對地方繁榮發展也有助益。

(中時)