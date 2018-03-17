影》賴揆稱「乾淨的媒」 周錫瑋怒批：愚蠢、無知、騙人

2018年03月17日 11:30 中時 葉書宏

【影片】周錫瑋表示，全世界燃煤所排放的汙染絕對比天然氣高，產生的煤灰、煤渣不會減少。他說，新北市具備海洋、地熱、風力、太陽能等發電優勢，建議可用2000億元進行新能源發電研究。（葉書宏攝）

新北市長參選人周錫瑋今（17日）上午將到深澳電廠直播，周錫瑋出發前表示，行政院應該要停止燃煤發電廠計畫。（葉書宏攝）

深澳火力發電廠環評過關，新北市長參選人周錫瑋今上午將到深澳電廠用臉書直播，周錫瑋出發前表示，行政院應該要停止燃煤發電廠計畫，「請行政院長賴清德多多學習，如果真的不懂我很願意跟他分享！」他更怒批，燃煤是愚蠢、過時的政策，根本是騙人。

周錫瑋表示，全世界燃煤所排放的汙染絕對比天然氣高，產生的煤灰、煤渣不會減少，賴清德完全不了解燃煤所造成的空氣汙染，請他要三思，全世界燃煤火力發電都在減少，只有台灣新建增加，而不去思考新的能源。

周錫瑋提到，新北市具備海洋、地熱、風力、太陽能等發電優勢，建議賴清德可以用前瞻計畫的1000億元加上核後端營運基金的1000億元，共2000億元在新北市內進行新能源發電研究、生產、營運、應用。

周錫瑋說，新北市具備海洋、地熱、風力、太陽能等發電優勢，建議可用2000億元進行新能源發電研究、生產、營運、應用。（葉書宏攝）

周錫瑋怒批，「賴清德真的不懂，走錯了路！錯了還不肯改，這是他該改進的地方。」總統蔡英文2025年已經卸任，2025非核家園政策幫未來總統訂定目標及規劃，這是不負責任的態度。周錫瑋說，新興能源全世界都在努力做，為何政府還要走倒車，去興建燃煤火力發電廠，這是愚蠢的做法，中華民國國民都該反對。

周錫瑋表示，民進黨目前發電政策會造成缺電、電價上漲問題，用最便宜方式燃煤來發電，全世界沒有任何一個國家繼續新增煤炭來發電，都是改用新興能源來發電。他強調，期盼總統蔡英文、賴清德可以好好學習，如果真的不懂，很願意和他們談一談新興能源該如何做。

周錫瑋表示，政府要懸崖勒馬，愚蠢的事情不要做，聰明的國民對上愚蠢的官員，誰輸誰贏高下立判。政府應停止燃煤發電廠計畫，這是非常愚蠢過時的政策，根本是騙人、顯示出政府無知，燃煤火力發電被認為是汙染最嚴重的，再乾淨的媒還是汙染，只是在玩弄數據資料。

(中時)