彰化北斗美食「呷味亭滷味」

彰化縣北斗鎮呷味亭滷味，老闆李建勳強調自家產品很天然，絕無添加味精、防腐劑與化學香料。（鐘武達攝）

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彰化縣北斗鎮中華路上的呷味亭滷味，俗擱大碗。（鐘武達攝）

彰化縣北斗鎮奠安宮媽祖廟後方，有1家滷味攤「呷味亭」，店裡滷味多達70多款，道道滷得入味，消費者大快朵頤之後，還會口齒留香 ，老闆李建勳掛保證，所有滷味絕無添加味精、防腐劑與化學香料，要讓消費者吃得安全又安心。

42歲的老闆李建勳說，「呷味亭」的滷汁除了一般佐料，還加入中藥包滷製，他大方剪開中藥包展示裡頭的中藥材強調，完全不添加味精的滷汁還加入成本較高的甘草粉提出甜味，「連孕婦也可以吃」。

「呷味亭」滷味有麵類、菜類、豆腐丸類

、肉類與其他類的米血糕、天婦羅等等，總共多達70多款，價格從10元到40元，價位平民。

李建勳特別推薦水晶餃，他說，純手工製作的水晶餃吃起來像肉圓喔！而店裡的人氣商品則滷腱子肉（豬肉），半筋半肉的口感，還讓不少客人以為是牛肉。

店裡的青菜大陸妹和青椒，是李建勳自己栽種的，經常大方用來招待顧客。他邊介紹，邊夾起大塊的豬耳說，他的豬耳朵可不含豬頭皮一起賣，雖然這樣成本會增加，不過「我只賺點工錢，顧客吃得開心就好」。

地址：彰化縣北斗鎮中華路124號（宮後街口

）。

營業時間：下午4:00到晚上11：00。（周四公休）

預購專線：0970671682。

(中時)

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