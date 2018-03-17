他嘆：研究生沒能力還嫌薪水少 掀起網友論戰

工程師發文感嘆，研究生沒能力還嫌薪水給的少，引起網友議論紛紛。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

一名工程師發文感嘆，外包工作給研究生做數據分析，但後來這名研究生做不出案子，因此酬勞給他少點，研究生卻不滿在網路怒嗆「公司不重視人才」，讓該名工程師無奈問「為什麼一堆爛泥很愛喊遇不到伯樂？」，不過貼文一出，引起網友正反面論戰。

該名工程師在PTT貼文，日前替某電器商做震動分析，因為人手不足，在別人引薦之下，找來「公館某大學」研究生幫忙做數據分析，出6萬元要求在兩個星期內完成，但該名研究生後來發現自己無法完成案子，所幸教授跳出來幫忙，才沒有讓案子開天窗。因此工程師支付薪水時，給教授的酬勞比研究生多，卻引起研究生不滿，在臉書罵「慣老闆、不重視人才」、「只想降低成本！」

原PO感慨表示「一堆驢子覺得自己遇不到伯樂」，部分網友支持他的論點「你就知道現在的大學生素質多差了」、「很多猴子都認不清自己是猴子啊，給香蕉還會跳腳」、「那學生應該虛心接受這個薪水才是，畢竟會的不多」，也有網友質疑「怎不找專業人士，找研究生不就是摳士蕩嗎」、「他真那麼爛的話，你應該要去釘飛那個介紹人~」、「學術界跟業界本來就有段差距，學生搞不好才碰一年，找學校做才是有問題」

(中時電子報)

工程師發文感嘆，研究生沒能力還嫌薪水給的少，引起網友議論紛紛。(翻攝PTT)
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