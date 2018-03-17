花媽訪美前力挺子弟兵許乃文 掃街強碰陳致中

高雄市長陳菊（右）趕赴訪美演講前，替子弟兵許乃文（左）站台。（柯宗緯攝）

友善列印
中時
許乃文掃街車隊才剛出發，就強碰同選區陳致中車隊。（柯宗緯攝）

民進黨高市議員民調初選下周登場，前鎮小港區參選人許乃文把握最後一個黃金周末，接連找來兩位大咖助陣，繼昨天找來高雄市長參選人陳其邁輔選後，今（17）日早上高雄市長陳菊趕在訪美行程前，特地為子弟兵許乃文掃街拜票，盼花媽魅力發揮作用，力拱許乃文脫穎而出。巧的是，許團隊剛出發，就強碰同選區陳致中掃街團隊，雙方狹路會車點頭、揮手致意。

陳菊表示，今天下午將搭機赴美國智庫演講，但出發前非常掛心許乃文選情，他在市府服務長達10年，一起並肩努力，民進黨在此區多席次很多老將，希望乃文能代表新世代脫穎而出，期盼地方鄉親給年輕新人機會，為他加油打氣。

上次陳致中為該選區得票第1名，媒體問及陳菊是否擔心陳致中成為吸票機，造成排擠效應？對此，陳菊表示對致中高度祝福，但除了致中以外，乃文也是優秀的年輕人，希望大家接到民調電話，除了支持致中外，也要支持乃文，讓他當選市議員代表民進黨為選民服務。

此外，前總統陳水扁今晚將為陳致中站台，陳菊重申，自己支持的立場不變，也肯定中監允許阿扁出席晚會。她認為，阿扁事件不僅是法律問題，也是政治問題，希望我們盡量用更多和諧，互相理解及寬容態度去面對。

值得一提的是，今早10時55分許，陳菊陪同許乃文掃街拜票，從前鎮區代天院出發，前腳才剛踏上競選車，就強碰同選區對手陳致中與綠委陳其邁競選車，雙方車隊在憲德路小巷碰頭，會車時彼此點頭、揮手致意，形成有趣畫面。

(中時)

影》賴揆稱「乾淨的媒」 周錫瑋… 環團盼拆壩撤案並增畫水質水量保…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。