花媽訪美前力挺子弟兵許乃文 掃街強碰陳致中

2018年03月17日 11:46 中時 柯宗緯

許乃文掃街車隊才剛出發，就強碰同選區陳致中車隊。（柯宗緯攝）

民進黨高市議員民調初選下周登場，前鎮小港區參選人許乃文把握最後一個黃金周末，接連找來兩位大咖助陣，繼昨天找來高雄市長參選人陳其邁輔選後，今（17）日早上高雄市長陳菊趕在訪美行程前，特地為子弟兵許乃文掃街拜票，盼花媽魅力發揮作用，力拱許乃文脫穎而出。巧的是，許團隊剛出發，就強碰同選區陳致中掃街團隊，雙方狹路會車點頭、揮手致意。

陳菊表示，今天下午將搭機赴美國智庫演講，但出發前非常掛心許乃文選情，他在市府服務長達10年，一起並肩努力，民進黨在此區多席次很多老將，希望乃文能代表新世代脫穎而出，期盼地方鄉親給年輕新人機會，為他加油打氣。

上次陳致中為該選區得票第1名，媒體問及陳菊是否擔心陳致中成為吸票機，造成排擠效應？對此，陳菊表示對致中高度祝福，但除了致中以外，乃文也是優秀的年輕人，希望大家接到民調電話，除了支持致中外，也要支持乃文，讓他當選市議員代表民進黨為選民服務。

此外，前總統陳水扁今晚將為陳致中站台，陳菊重申，自己支持的立場不變，也肯定中監允許阿扁出席晚會。她認為，阿扁事件不僅是法律問題，也是政治問題，希望我們盡量用更多和諧，互相理解及寬容態度去面對。

值得一提的是，今早10時55分許，陳菊陪同許乃文掃街拜票，從前鎮區代天院出發，前腳才剛踏上競選車，就強碰同選區對手陳致中與綠委陳其邁競選車，雙方車隊在憲德路小巷碰頭，會車時彼此點頭、揮手致意，形成有趣畫面。

(中時)