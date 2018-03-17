直覺‧記憶‧原始能量！「吳炫三50年回顧展」燃燒熱情

2018年03月17日 11:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

巨型黑柱直聳雲端，龐大的生命力散透一股熱情！原始色彩不修邊幅，飆發創意靈感，穿透平面、立體，用藝術揮灑這最真摯的情感！這是藝術家吳炫三的展覽！文化部所屬國立台灣美術館將於3月17日推出「直覺‧記憶‧原始能量：吳炫三回顧展」，展出油畫、木板畫、水墨、素描、陶塑、組合式立體作品、巨型原木雕刻等近300件作品，呈現吳炫三半世紀以來多元的創作面貌。

16日舉行展覽記者會，由文化部藝發司張惠君司長主持，張司長表示吳炫三的作品蘊藏不同的文化元素與原始的感動，可說是本地與世界藝術的連結，本次在國美館展出的吳炫三回顧展展品多元，相信能讓觀者透過展出作品更加認識台灣重要的藝術家。

「阿三（A-Sun）」是朋友對吳炫三的暱稱，也是他在作品上的署名，流露出他待人的隨和與熱誠，也蘊藏他對人類生命、神秘自然的深刻洞察與體會。

貴賓合影。（左起張惠君司長、吳炫三、蕭宗煌館長、策展人蔡昭儀組長）。（文化部所屬國立台灣美術館提供）

吳炫三自青年時期便以狂熱、勤奮、執著的旺盛創作力嶄露頭角，1968年在國立台灣師範大學畢業之前即推出生涯首次個展，2018年適逢其投入藝術創作50年，在這深具里程碑意義的時刻，國立台灣美術館特別策劃「直覺‧記憶‧原始能量：吳炫三回顧展」，呈現其半世紀以來多元的創作面貌，包括油畫、木板畫、水墨、素描、陶塑、組合式立體作品、巨型原木雕刻等近300件作品，來探索吳炫三創作歷程的轉折、開拓與變化；並透過廣泛的資料收集與整理，建構出這位創作者立足本土、踏旅國際的創作理路及藝術發展脈絡。

吳炫三說自己出身農家，由農作上習得許多待人處事的道理，以及人與土地的關係。在1970年代鄉土美術運動的潮騷中，吳炫三曾被台灣藝壇視為年輕且具無限潛力的「鄉土畫家」，然而他卻在1979年後以縱膽一搏的豪情，以探險踏察旅行為鍛鍊，深入地球的自然蠻荒地帶，尋求回歸原真的創作啟發。自此之後，充滿生命能量及強烈爆發力的創作風格，成為吳炫三最具識別性的個人特色，並獲得國際藝壇的肯定與讚譽。

「直覺‧記憶‧原始能量：吳炫三回顧展」由國美館展覽組組長蔡昭儀負責策展，蔡昭儀表示，展覽包括吳炫三早期（1968-1979）學院性格濃厚、以自然及生活風景為主題的繪畫，以及自1979年以來經由自然原始地區部落踏旅而發展出的「陽光時期」、「南太平洋時期」、「紅黑白時期」的多元系列創作。此外，亦呈現吳炫三以直覺將行動繪畫導入東方哲學「氣」與「道」的水墨實踐，及2000年以後探討人性的蒙太奇式影像拼貼等較少正式展出之創作。

巨型雕塑則為吳炫三近20年來最受注目的創作系列之一，高度達6～14公尺、重量4～18噸的巨型作品，將以分區群聚形態在國美館的戶外空間展出，高聳巨大的圖騰圓柱及盤古結構，釋發出令人震懾的原生能量，呈現吳炫三對自然、生態與人文的宏觀演繹。

國美館的「直覺‧記憶‧原始能量：吳炫三回顧展」展出的作品質量規模浩大，呈顯出吳炫三藝術創作的強烈張力與能量，為觀眾帶來理解吳炫三藝術創思之變的嶄新啟發，也創造了國美館截然不同的美術館空間意象。

國美館「直覺‧記憶‧原始能量：吳炫三回顧展」展場。（文化部所屬國立台灣美術館提供）

「直覺‧記憶‧原始能量：吳炫三回顧展」

日期： 3月17日 - 5月27日

地點： 國立台灣美術館 美術街、103-107展覽室

(中時電子報)