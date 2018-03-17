環團盼拆壩撤案並增畫水質水量保護區 中市府：將協助轉達中央

社團法人台灣水資源保育聯盟為呼應「322世界水資源日」，17日到台中市府廣場表達大台中地區水資源保護行動。（盧金足攝）

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長年投入環保和樹木保護的執業醫師張豐年表示，他主張的是拆除石岡壩體，用水還是第一優先，該壩的取水設施都還保留。（盧金足攝）

社團法人台灣水資源保育聯盟為呼應「322世界水資源日」，17日到台中市府廣場表達大台中地區水資源保護行動，訴求拆除石岡壩、請水利署撤回「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程案」之二階環評、將大安溪士林壩上游畫定為「自來水水源水質水量保護區」等三大面向。台中市府表示，環團訴求皆屬中央單位權責，水利局會盡快轉達各中央權責單位審慎評估。

台灣水資源保育聯盟表示，全台各地發起水資源保護行動，今天是大台中地區第一場行動，期讓更多民眾了解國內水資源，促使政府改變工程思維，避免危及後代子孫永續生存。

長年投入環保和樹木保護的執業醫師張豐年表示，政府應拆除石岡壩，「但一般人會大台中地區用水不是完了！」其實他主張的是拆除壩體，用水還是第一優先，該壩的取水設施都還保留。

張豐年也提出請水利署撤回「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程案」之二階環評，也要將大安溪士林壩上游畫定為「自來水水源水質水量保護區」，因台灣地震颱風豪雨不斷，各大流域之土砂輸移量高居全世界第一，是以建大壩後衍生上淤下淘後遺症遠比一般國家嚴重。

加上地狹人稠、經建開發不斷，出現之各種問題幾可謂已至難以收拾之地步，但迄未得到正視，以大甲溪流域而言，上游五壩問題之嚴重暫且不論，光以居最下之石岡壩而言，就讓各部門疲於奔命。

律師呂旺積強調，除上游嚴重淤積導致石城地區溢淹不斷外，下游的掏刷災害更是嚴重，如石岡汙水處理廠邊坡一再崩塌，公共設施安全都不保，問題既是如此嚴重，主事單位水利署理該優先回頭檢討，並設法從根本加以解決。

團體表示，解決石岡壩上淤下淘與濁度過高之問題並不衝突，只要相關單位能緊密搭配，在漸進拆除石岡壩之同時，好好利用既有設施，如馬鞍電廠後池、白冷圳、八寶圳、食水嵙溪，高濁度問題當不難解。

環團強調，或許各方會質疑拆石岡壩這僅是環保團體激進看法，但居最下者若不拆，問題相對更嚴重之上游五壩根本無解圍機會，建議各公部門好好回頭探討，及早預擬堰壩之退場機制。

對此，市府水利局回應表示，台灣水資源保育聯盟所提訴求皆屬中央單位權責，惟為表府方對地方關切，水利局針對訴求，在協助地方立場，所有訊息將於會後儘快轉達各中央權責單位審慎評估。

(中時)

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