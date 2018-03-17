今日北部氣溫偏涼 高屏空品現紅害！

2018年03月17日 11:54 中時 洪安怡

受到東北季風影響，今（17）日大台北地區、東半部恐有短陣雨，溫度略低於昨天，約21~23度，整體感受偏涼，中南部則不受影響，高溫25度以上，到了明日，北部也會跟著回暖；此外，由於東北季風導致高屏地區屬於弱風區，今日空氣品質指標（AQI）顯示對所有族群不良的紅色警示，預計明日有機會好轉。

氣象局指出，今天大台北及東半部地區雲量仍多並有局部短暫雨，其中又以基隆北海岸及宜蘭降雨機率較為偏高，而桃園以南則為多雲可見陽光的天氣，但山區也有機會出現局部降雨；溫度方面，白天北台灣高溫約在21~23度，整天感受都會稍涼些，至於其他地方則較不受影響，高溫仍有25、26度以上，南部甚至可以來到29、30度。

到了明、後天，東北季風減弱，風向轉為東南到偏南風，氣象局說，北台灣氣溫回升，高溫再度來到25、26度附近，其他地方則依舊舒適溫暖，高溫約27到30度；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨。

氣象局表示，下周二鋒面通過，西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，東部及東南部地區也有局部短暫陣雨，下周三鋒面通過後，水氣減少，緊接著東北季風或大陸冷氣團南下，氣溫將呈現一路下滑。

也由於受東北季風影響，高屏地區位於弱風區，依據環保署空氣品質監測網顯示，今日高屏地區空品不佳，今日上午11時30分，高屏地區17個測站共有11站空氣品質呈現對所有族群皆不良的「紅害」，4測站出現對敏感族群不良的「敏感橘」，預計明天東北季風開始減弱，中部、雲嘉南及高屏空品區天氣穩定而風速轉弱，才有機會轉好，但仍舊多處於「敏感橘」警示。

(中時)