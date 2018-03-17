《翻爆旺旅遊》從海底祕境到山上奇景 全台人氣私房景點全攻略

從海底祕境到山上奇景 全台人氣私房景點全攻略

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中時電子報
綜合報導

◎林美石磐步道 見蒼林流水美景

位於宜蘭縣礁溪鄉的林美石磐步道，全長約1.7公里，步道雖然不長，但有數段起伏溪床路面，經整建後已成為舒適、安全的行走空間，是一處適合親子同行的步道，蒼林流水景致是步道旁最常見的景觀。

◎大象喝水 象鼻岩成熱門景點

新北市瑞芳深澳漁港旁的象鼻岩，因外型獨特且佇立在海邊，自從開放參觀後逐漸受到矚目，近年來隨著瑞芳區公所加強行銷，並結合蝙蝠季推出海上行程，深受遊客喜愛，是不少人到基隆、東北角旅遊不容錯過景點之一。

◎小烏來風景區 ４條步道魅力十足

桃園市復興區小烏來風景特定區有得天獨厚觀光資源，包含小烏來瀑布、風動石，還有4條步道，各有不同特色。遊客到小烏來旅遊，感受大自然的魅力，也享受芬多精的洗禮。

◎如夢似幻忘憂森林 遊客慕名而來

南投縣好山好山好風光，處處有美不勝收的景觀，位於鹿谷鄉海拔2,000公尺的山嶺間，就有這樣有如人間仙境的「忘憂森林」，午後霧氣迷漫，又被稱為「迷霧森林」，其獨特的特殊林相地貌景觀，更有人稱之為台灣版的九寨溝，經常吸引不少人慕名而來。

◎四草綠色隧道 台版亞馬遜河

台南市安南區四草大眾廟後方，一條被紅樹林圍繞的竹筏港河道，有「台版亞馬遜河」的美名，暢遊一趟可欣賞到豐富的溼地生態環境，因為紅樹林從岸邊蔓延到河道中央，遮蔽天空，搭乘竹筏從樹蔭下穿過，美景如畫，有綠色隧道之稱。

◎澎湖海底郵筒 全台第1座藝術魚礁新祕境

文創藝術與海洋生態激發新火花，一項海洋環保新創意，將「水下裝置藝術」與「珊瑚礁復育」融合一體，全台第一座藝術魚礁海底郵筒正式開張，打造澎湖旅遊新祕境。

(中時電子報)

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