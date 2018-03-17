不給過！醉漢揮舞美工刀 民眾驚嚇「以為在收保護費」

2018年03月17日 12:15 中時 葉書宏

洪嫌酒後持美工刀揮舞，遭警方依恐嚇罪送辦。（葉書宏翻攝）

洪嫌酒後持美工刀揮舞，遭警方依恐嚇罪送辦。（葉書宏翻攝）

洪嫌酒後持美工刀揮舞，遭警方依恐嚇罪送辦。（葉書宏翻攝）

34歲洪姓男子16日晚間11時許，酒後徒步行經新北市板橋區南雅夜市內，因過路問題，與賣飲料的劉姓老闆娘發生口角，一怒之下拿出美工刀揮舞，目擊者誤以為是在收取保護費嚇得報警，還有民眾報案「夜市內有10多人持刀砍殺！」大批警力湧至，原來僅是酒醉鬧事，警訊後依恐嚇罪將洪嫌送辦。

警方調查，洪嫌16日晚間與妻子前往南雅夜市吃燒酒雞，還喝了幾瓶啤酒助興，洪嫌經過飲料攤商旁，想要直接從店家擺放物品中穿越，卻遭到劉姓老闆娘制止，他心聲不滿，離開後又回頭找老闆娘理論，手上還抽出一把長約15公分的美工刀揮舞。

當時在對面用餐的情侶偷偷錄下洪嫌揮舞美工刀的情況，並打電話報警，但除了他們報案外，也其他民眾報案說湳雅夜市有夜市內有10多人持刀砍殺，警方不敢大意立即調派線上警網前去支援。

目擊者在臉書中表示，很像收保護費的電影情節，然後大約20多名警察衝到現場抓人，驚嚇指數百分百！

洪嫌妻子在旁替他緩頰，說他並不是真正要恐嚇對方，只是因為氣不過老闆娘不讓他借過，才拿出放在身上工作用的美工刀造成誤會，但洪嫌持刀恐嚇是事實，警訊後依恐嚇罪送辦。

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(中時)