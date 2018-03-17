賞櫻潮退霧社櫻登場　觀霧地標如雪白流瀑

2018年03月17日 12:47 中時 陳慶居

霧社櫻的小白花像鈴鐺，蜜蜂穿梭其間。（陳慶居攝）

賞櫻熱潮逐漸退燒，但雪霸國家公園觀霧遊憩區的地標，也是全台最大株的霧社櫻，正進入盛開花期，遠觀可欣賞10幾公尺空白流瀑，近看可觀賞到宛如鈴鐺的小白花，近來已吸引不少來自各地的賞櫻人潮，花季估計持續到3月底。

林務局新竹林區管理處表示，霧社櫻為台灣特有種櫻花，與一般常見粉紅或紅色系櫻花，或白色花瓣的霧社櫻不同，因最早在霧社被發現而以此為名；霧社櫻分布中北部海拔800至1600公尺左右的山區，花期在2至3月間，但受氣候影響會有前後移動的差異。

雪管處觀霧遊憩區指出，據資深林務人員口述表示，林務局於1963年設立工作站時，這株霧社櫻就在現地，當時其直徑約2、30公分，換算約樹齡約2、30年。

這株台灣原生種霧社櫻樹齡約80至83歲，直徑直逼80公分、樹高近15公尺；另有個版本說它1920年代就屹立至今，已近百年之久，可惜無具體考證，不過資料顯示它確是全台最大，被視為觀霧地區的地標，每年3月總吸引絡繹不 絕的賞櫻人潮，在地民眾甚至就在花季為它慶生。

霧社櫻盛開之際，整株一片雪白，隨風飄逸宛如流動瀑布，十分壯觀而美麗，靠近觀看又發現小白花是鈴鐺狀，偶爾可看到野鳥和蜜蜂穿梭覓食，美景讓人驚艷。

(中時)