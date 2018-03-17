曠職4天公司急尋 女會計竟成水泥封屍

2018年03月17日 12:59 中時 譚宇哲

張女犯案後態度冷靜，伴屍共處4天，事件曝光當下還一度否認犯案。 （譚宇哲攝）

姑嫂反目成仇引殺機！新北市新莊區37歲葉姓女會計13日慘遭同住的38歲張姓嫂嫂殺害，屍體被用水泥封住反鎖房內，家人伴屍4天卻渾然不覺，葉女因連日曠職引起公司關切，讓葉女哥哥起疑查看，才揭發這起駭人聽聞凶殺案。

警方調查，13日上午張姓嫂嫂送完小孩上課返家，見葉姓小姑剛洗完澡，兩人疑因故起口角，張女一氣之下拿起身旁啞鈴，往葉女頭上猛砸，葉女當場倒地昏厥，見小姑還有氣息，直接將人再拖進浴室溺斃直到斷氣為止。

17日上午8時30分，警方與鑑識人員趕到張女供稱的封屍現場，隨即與張女一同進入葉女房門，即在房內見到一座水泥墓塚，隨即進行開挖，果真發現葉女遺體，目前正在清理中，等待進一步運送。

葉女的哥哥神色黯然從家中步出。（譚宇哲攝）

禮儀公司人員將大體運出。（譚宇哲攝）

據了解，葉女任職於新莊一家室內裝潢公司11年，與哥哥、張姓嫂嫂同住新莊區民安路一處公寓10年，因13日葉女未到公司上班，公司連日致電葉女哥哥找人，但葉女哥哥起初以為葉女下台中參加路跑而不以為意，直到16日葉女公司同事轉知葉女並未赴台中參加路跑，才進葉女房門查看，驚見房間地上竟有人型水泥，嚇得趕緊報案。

葉女公司的楊姓老闆今天上午接受媒體電訪表示，13日當天上午8時許葉女未依時間到公司上班，公司立即以電話、LINE聯繫未果，後來也打電話到葉女家裡詢問狀況，當時哥哥說妹妹提早下去台中，若有找到會主動跟老闆聯絡，沒想到竟發生憾事。

楊老闆說，昨晚8時許向派出所報案後，就跟葉女哥哥、警方前往葉女住處，看到葉女房間內躺著包覆水泥的人型，包覆高度大概50公分高，疑似就是葉女，房內還有點精油蠟燭，在場的張女卻相當鎮定，否認是她所為，令人憤慨。

(中時)