俄羅斯世足賽 確定使用影像輔助判決

俄羅斯世足賽確定使用影像助理裁判（VAR）系統，透過檢視重播畫面輔助裁判執法。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

繼2014年啟用「球門線科技」之後，今夏俄羅斯世足賽又將在執法科技上做出重大突破，確定啟用「影像助理裁判」（VAR）系統，在比賽中透過檢視重播畫面，對於進球、12碼球、直接紅牌與判罰對象錯誤進行改判。

「我們必須與時俱進，這將是首個使用VAR的世界盃，」國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）說：「今日裁判執法的正確率，在沒有VAR的情況下已達到93％，已經非常出色了，但使用VAR可以提升到99％！」

FIFA兩周前將VAR正式列入比賽規則中，周五在哥倫比亞召開判決委員會，通過俄羅斯世足賽將使用VAR系統。英凡提諾強調，FIFA對此相當謹慎，已經測試這個系統兩年時間、超過1000場比賽，準備好迎接世界盃。

「根據我們的測試結果，原本裁判每3場比賽會出現1次重要誤判，使用VAR之後，則是每19場比賽才出現1次，數字會說話。」英凡提諾說。

當狀況發生，裁判會用手在空中畫出如電視畫面的四方形（左圖），暫停比賽等待VAR小組確認各角度的影像，必要時裁判也可以跑到場邊自己看畫面。（美聯社）

「影像助理裁判」顧名思義，就是另外有一組裁判與技術人員，同步檢視比賽的轉播與重播畫面，針對進球、12碼吹判、直接紅牌或判罰對象出現「清楚而明顯錯誤」與「嚴重錯過的事故」時，立刻透過耳麥通知場上的執法裁判。

VAR系統從去年夏天的洲際國家盃（聯合會盃）開始測試，目前在德甲、義甲也有實施。當狀況發生，裁判會用手在空中畫出如電視畫面的四方形，暫停比賽等待VAR小組確認各角度的影像，必要時執法裁判也可以跑到場邊自己看畫面，決定是否更改判決。

VAR試用以來，延誤比賽的疑慮還在大家可以接受的範圍內，執法的正確性確實大為提升。但對FIFA來說，世足執法裁判有很多來自並未使用VAR的國家，屆時的訓練將是重要工作。

(中時電子報)

VAR系統使用後，必然延誤比賽時間，所幸試行以來還在外界可以接受的範圍內。（美聯社）
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