舒淇將擔任第8屆北京電影節評審委員

舒淇將擔任北京電影節「天壇獎」評審。（取自新浪微博＠新浪電影）

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旺報

第8屆北京電影節將於4月15日至22日舉行，活動內容包括主競賽單元「天壇獎」、開幕式、北京展映、北京策劃‧主題論壇、電影市場、電影嘉年華、閉幕式暨頒獎典禮等7大項。昨天（3月16日）舉行記者會，公布官方海報及「天壇獎」國際評委會成員，以及「北京展映」的籌備狀況及展演片單。

除了已曝光的主席王家衛之外，本屆「天壇獎」評審還包括舒淇、曾執導《限制級戰警》、《神鬼傳奇3》等片的美國電影導演羅伯‧柯漢、台灣影后舒淇、大陸男星段奕宏、曾為《尋找新樂園》及《戰爭與和平》等片擔任配樂的波蘭作曲家、製作人Jan A. P. Kaczmarek、《安娜，我的愛》羅馬尼亞電影導演卡林•皮特•內策爾、以《自由廣場》獲得第70屆坎城影展金棕櫚獎的瑞典電影導演魯本•奧斯倫等人。

會中也宣布「北京展映」主辦單位採用定向邀約和片方自主報名的方式，精選出近500部作品，組成18個展映單元，4月6日起，在北京的32家商業影院、藝術影院和高校影院，進行為期17天的集中展映，其中包括《以你的名字呼喚我》、《自由廣場》等得獎作品，並為瑞典男星英格瑪•伯格曼、知名製片徐楓、美國導演魏斯‧安德森、西班牙導演佩德羅•阿莫多瓦、王家衛等電影人進行特別策劃，並引進《X戰警》、《侏羅紀公園》等2個經典系列電影。

(旺報)

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