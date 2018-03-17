不服老！70歲翁通過一等管輪測試

年近70歲的翁得利通過一等管輪測驗，是通過該測驗考生中年紀最高。（航港局提供）

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交通部航港局本周末舉辦航海人員測驗，計有659名考生報考，若通過一等管輪測驗，就有機會登上遠洋商船，月薪破10萬元。航港局表示，來自澎湖、年齡近70歲的翁得利先生，去年底勇於追夢，成為通過該測驗的最高齡考生。

台灣四面環海，民眾生活與海洋關係密切，尤其出身馬公的漁家子弟翁得利，從小經常看著漁船進出，親戚鄰居大多以捕魚維生，海洋就是維持生計最重要的資源，最初翁與親戚出海捕魚討生活，但靠天吃飯實在過於辛苦，30歲轉往商船發展，一做就是40年。

由於商船是團隊操船，國際公約對於船員只要求體格檢查合格，並無年齡上限限制，因此航商常會借重資深船員的專業經驗，繼續聘用，翁得利雖然只有國小學歷，但對航海抱有極大的熱情，為了實現航海夢，一路從加油職務晉升至三等管輪，後取得三等輪機長的資歷，並在2007年通過二等管輪測驗。

翁未滿足於現狀，仍繼續自我挑戰，認為機會是給準備好的人，去年底參加航海人員測驗，年近70歲的他通過一等管輪測驗，又向自己的夢想往前了一步。翁說，自己仍持續工作中，每周固定隨船往返金門2趟，笑說自己還很年輕，只要有體力，就會繼續從事航海工作，挑戰自己的極限。

航港局17、18日於台北華夏科技大學及高雄正修科技大學，舉辦107年第一次航海人員測驗，計有659名考生報考。航港局表示，今年報名採無紙化方式，大幅縮短申辦時程，作業天數從14天減為8天，由網路上傳報名書表及應測資格文件，考生不需另寄送紙本，第2次測驗將於4月18日開始報名，歡迎有志者留意相關資訊。

(中時)

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