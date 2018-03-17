被柯P飆粗譙「練肖話」 彭文正回應了

2018年03月17日 13:02 中時電子報 蔡曉婷

彭文正發文回應柯P。（圖／取自彭文正臉書）

台北市長柯文哲（柯P）15日上「呱吉直播」，過程中談到被抹黑、散布謠言，柯P無奈回應每天都有，更點名彭文正、李晶玉主持的《正晶限時批》「練肖話」，說到激動處還忍不住飆粗口，對此，彭文正稍早在臉書回應：「柯文哲罵他媽媽，是他的家務事」，並酸柯P罵錯節目，「《正晶限時批》已經停播一年多了」。

柯文哲日前現身直播節目，被問到遭抹黑的想法，柯P坦言：「啊現在不是每天都有？」並表示現在每個Call in節目都在毀謗他，最氣的是先前世大運期間的黑衣人事件，許多節目都將憲兵、國安局的舉動栽贓到他身上，並點名《正晶限時批》練肖話一個月，「X！甘我屁事啊」。

對此，彭文正回應柯P要罵自己媽媽是他的家務事，並澄清：「世大運期間，『正晶限時批』已經停播一年多了」，他與李晶玉2016年8月早跳槽到民視開新節目《政經看民視》，《正晶限時批》於2016年7月底停播，最後酸說：「至於有關媽的事，應該問他媽⋯」。

彭文正臉書全文：

柯文哲罵他媽媽 是他的家務事

記者問我有何感想？我查了一下，全文是「⋯還在《正晶限時批》媽的『練蕭話』，講那些。」

我的感想是：

世大運期間，「正晶限時批」已經停播一年多了。

至於有關媽的事，應該問他媽⋯

(中時電子報)