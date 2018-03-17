差點與許忠信同桌 蘇紫雲：我們沒有選擇親人的權力

2018年03月17日 14:09 中時 曾薏蘋 、 季志翔

台灣教師聯盟17日舉行募款餐會，淡大戰略中心教授蘇紫雲（左）應邀到場並且與在場來賓寒暄。（季志翔攝）

台灣教師聯盟今舉行募款餐會，獨派、前總統陳水扁力挺參選這次台南市長的的前立委許忠信在受邀名單，民進黨台南市長候選人黃偉哲的弟弟蘇紫雲卻坐在主桌；被問到若跟許同桌會不會尷尬？蘇紫雲笑著表示，「我們沒有選擇親人的權力」 ；不過許以有行程為由缺席。

淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲是民進黨立委黃偉哲，與媒體人黃智賢的從母姓親弟弟。因為黃偉哲這次參選台南市長黨內初選才被意外披露。

今天台灣教師聯盟募款餐會，李登輝民主協會理事長張燦鍙、台灣社社長張葉森、台灣北社社長李川信、民視董事長郭倍宏等獨派人士應邀出席。

蘇紫雲今天受邀出席時，被媒體問到，是否知道主辦單位也邀請獨派力挺參選台南市長的前立委許忠信也會出席？蘇紫雲說，這個活動很好，教師聯盟訴求理念是基於人權跟民主。

他說，這是台灣可愛的地方，任何的參選人都會在一個的公開場合參加活動，對於台灣各縣市的選舉，基本上都是相互尊重，不會因為誰到了、誰沒到，賦予它特別意義。

被問到，哥哥黃偉哲選舉時，會不會幫忙助選？他表示，「我們沒有選擇親人的權力」，從公共利益的角度，所謂的參與，就是碰面時，會給黃偉哲一些公共政策上的觀察，但嚴守不介入的立場，畢竟政治是公共事務，是屬於台南人的家庭的事務，不是個人家族的事務，這點份際他們可以把握得很好。

(中時)