6國NGO領袖齊聚台中 為環境永續盡心力

2018年國際非政府組織的年會17日在台中大雅登場，6國NGO領袖演講空汙及環境永續議題。（陳淑娥攝）

友善列印
中時
2018年國際非政府組織的年會17日在台中大雅登場，右起為外交部政務次長吳志中、立法院副院長蔡其昌及台灣公益研究會理事長趙忠傑。（陳淑娥攝）
2018年國際非政府組織的年會，17日在台中大雅登場。（陳淑娥攝）

2018年國際非政府組織的年會17日在台中登場，廣邀亞洲各國致力於環境工作的代表集聚大雅麥田，聚焦討論永續產業、環保教育等議題，整個論壇希望能擴建台灣能見度，以突破傳統外交困境，現場並籌組「國際非政府組織聯盟」。

國際非政府組織年會首次在大雅舉行，立法院副院長蔡其昌、外交部政務次長吳志中、立法委員蔡適應及社會局長呂建德等共襄盛舉。

蔡其昌表示，2018年國際非政府組織的年會，特別選在大雅麥田旁舉辦，與議題衝分契合，十分有意義。他強調，國際非政府組織是我們務實外交及與國際接軌一條非常重要的線索，相信透過跟國際的非政府組織的連結，可以讓我們能見度增加，並讓台灣實質參與運作，同時也對地球盡一份心力。

吳志中指出，地球資源有限，找到一個用續發展的方法很重要。蔡適應指出，推動第二軌、第三軌外交很重要，整個論壇希望擴建台灣的能見度，突破傳統外交的困境。呂建德表示，台灣有一個很強的軟實力，是一個實現全球在地化最好的指標。

台灣公益研究會理事長趙忠傑說，此次廣邀亞洲各國非政府組織代表，包括越南、緬甸、泰國及香港等6個國家，聚焦討論永續產業、環保教育等議題，期待透過會議激盪，讓彼此經驗共享，並將影響力向外輻射。此外，各國NGO組織領袖也簽署合作備忘錄，籌組「國際非政府組織聯盟」，讓公民社會力量擴散，與國際有效串連。

本次論壇上午邀請泰國環境協會理事長Ampai Harakunarak及馬來西亞環境NGOs聯盟副主席Yasmin Rasyid，於大雅麥浪舞台進行空汙主題演講，分享東南亞空氣環境對策方案。

下午則由各地最具代表性的環境永續NGO組織領袖，如越南自然教育協會執行長Quyen Vu、緬甸綠色之道共同創辦人Thein Soe Min、香港長春社教育經理鄧俊賢、保育經理許淑君，進行專題研討，分享綠色產業的創新及環境復育維護議題。

(中時)

不服老！70歲翁通過一等管輪測試 買5個比3個還貴! 賣場麵包促銷騙…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。