6國NGO領袖齊聚台中 為環境永續盡心力

2018年03月17日 14:54 中時 陳淑娥

2018年國際非政府組織的年會17日在台中大雅登場，右起為外交部政務次長吳志中、立法院副院長蔡其昌及台灣公益研究會理事長趙忠傑。（陳淑娥攝）

2018年國際非政府組織的年會，17日在台中大雅登場。（陳淑娥攝）

2018年國際非政府組織的年會17日在台中登場，廣邀亞洲各國致力於環境工作的代表集聚大雅麥田，聚焦討論永續產業、環保教育等議題，整個論壇希望能擴建台灣能見度，以突破傳統外交困境，現場並籌組「國際非政府組織聯盟」。

國際非政府組織年會首次在大雅舉行，立法院副院長蔡其昌、外交部政務次長吳志中、立法委員蔡適應及社會局長呂建德等共襄盛舉。

蔡其昌表示，2018年國際非政府組織的年會，特別選在大雅麥田旁舉辦，與議題衝分契合，十分有意義。他強調，國際非政府組織是我們務實外交及與國際接軌一條非常重要的線索，相信透過跟國際的非政府組織的連結，可以讓我們能見度增加，並讓台灣實質參與運作，同時也對地球盡一份心力。

吳志中指出，地球資源有限，找到一個用續發展的方法很重要。蔡適應指出，推動第二軌、第三軌外交很重要，整個論壇希望擴建台灣的能見度，突破傳統外交的困境。呂建德表示，台灣有一個很強的軟實力，是一個實現全球在地化最好的指標。

台灣公益研究會理事長趙忠傑說，此次廣邀亞洲各國非政府組織代表，包括越南、緬甸、泰國及香港等6個國家，聚焦討論永續產業、環保教育等議題，期待透過會議激盪，讓彼此經驗共享，並將影響力向外輻射。此外，各國NGO組織領袖也簽署合作備忘錄，籌組「國際非政府組織聯盟」，讓公民社會力量擴散，與國際有效串連。

本次論壇上午邀請泰國環境協會理事長Ampai Harakunarak及馬來西亞環境NGOs聯盟副主席Yasmin Rasyid，於大雅麥浪舞台進行空汙主題演講，分享東南亞空氣環境對策方案。

下午則由各地最具代表性的環境永續NGO組織領袖，如越南自然教育協會執行長Quyen Vu、緬甸綠色之道共同創辦人Thein Soe Min、香港長春社教育經理鄧俊賢、保育經理許淑君，進行專題研討，分享綠色產業的創新及環境復育維護議題。

(中時)