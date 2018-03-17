川普簽署台旅法 蘇紫雲：台灣還是要靠自己

2018年03月17日 13:57 中時 曾薏蘋 、 季志翔

美國總統川普簽署台灣旅行法，正式立法生效。民進黨立委黃偉哲弟弟、淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲表示，此動作對台灣很清楚傳出綠燈訊號，但對台灣本身來說，還是要靠自己，兩岸競爭應該是良性的，是民主和另一種體制的競爭，而非武力對抗，也非相互仇視，所以時間和北京的態度是關鍵。

他強調，此動作向北京傳遞了一個訊息，美國的政策可能會跟以前有所不同。台旅法雖然對行政部門沒有拘束力，但象徵意義非常重大，對美中關係的三公報，做了重新翻修甚至重新調整的結構。

蘇紫雲今天出席台灣教師聯盟募款餐會，被問到川普簽署台灣旅行法，正式立法生效一事表示，他認為，象徵意義很大，最重要的意義是傳達支持台灣民主的信號，也是說，它讓台灣在面對中共壓力的時候，傳遞了正向的訊號。

他指出，此外，這也向北京傳遞了一個訊息，美國的政策可能會跟以前有所不同，二十年來，從一九九五年開始，柯林頓政府採取雙加戰略，就是擴大交往，對中共採取比較和平的手段去做經濟發展，讓中共政治能有調整，23年之後的台旅法，算是另外一個選擇。美國在貿易戰或區域安全，甚至在301條款，對中共都採取比較強硬的手段和選擇。

他表示，對於兩岸及台海關係、太平洋兩岸關係來看，以前太平洋兩岸的關鍵指標是，以前中美建交時，公報裡有清楚有所謂美國與台灣發展，不得有官方關係，台旅法部分雖然對行政部門沒有拘束力，但象徵意義非常重大，對美中關係的三公報，做了重新翻修甚至重新調整的結構。

他認為，以前的美中建交公報，所謂的台美不得有官方關係部分，在台旅法，有很清楚傳出綠燈訊號，但對台灣本身來說，不管其他國家怎麼支持，或傳遞什麼訊號，台灣還是要靠自己，兩岸競爭應該是良性的，是民主和另一種體制的競爭，而非武力對抗，也非相互仇視。

他表示，所以時間和北京的態度是關鍵，北京若覺得自己現在是大國，它的格局跟心態若比較調整可以相對理性一點，對兩岸關係會比較正面，而非基於其他國家對台灣比較公平的對待，它就採取懲罰的行動，這是不成熟的大國手段，這是值得關切的部分，也是觀察後續北京回應的重要指標。

(中時)