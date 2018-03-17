高市綠議員初選爆違規 張以理怨黨部冷處理

2018年03月17日 14:06 中時 柯宗緯

民進黨三民區參選人張以理17日指控，同選區參選人洪平朗涉嫌違規下廣告，希望黨部正視調查。（柯宗緯攝）

民進黨三民區參選人張以理17日指控，同選區參選人洪平朗涉嫌違規下廣告，希望黨部正視調查。（柯宗緯翻攝）

民進黨高雄市議員初選民調下周登場，但今天卻爆出爭議。三民區議員參選人張以理17日指控，同選區參選人洪平朗涉嫌違反黨部初選規則，即16日凌晨0時起禁止刊登廣告，但洪還下臉書廣告贊助，張蒐證後向中央黨部反映，未料黨部冷處理，遲遲未有動作，他要求應正視、嚴加究辦。對此，洪平朗撇清，可能是支持者所為，已當下請服務處人員轉告協助撤下廣告。

高市三民區綠營初選競爭激烈，除現任議長康裕成、何權峰爭取連任外，前市議員洪平朗、新人張以理、鄭孟洳、解新富也搶出線，形成6搶4態勢。

今午參選人張以理召開記者會「抓到了，洪平朗初選違規」，指控洪在廣告停止時程超過1天後，依舊購買臉書廣告，毫不遵守遊戲規則，此舉顯然不是疏忽，而是違紀無疑，要求黨中央明察究辦，否則對比自己是遵守的人，顯得不大公平。

張以理表示，黨中央針對初選公告，白紙黑字規定寫道〈廣告宣傳禁止事項〉於電腦與行動裝置上之網路媒體刊登廣告，「自中央黨部通知之停止媒體活動期日，至所屬選區民調執行完畢止」都屬禁止行為，違反者將經民調委員會移送至中執會決議，取消初選資格。

然而，黨部要求16日凌晨0時起，禁止廣告行為，張以理的支持者16日下午近3時，卻在臉書發現同選區參選人洪平朗仍有贊助廣告，超過禁止時程數小時。

張的支持者先是致email給市黨部與主席信箱，還打電話到黨中央民調中心，但只獲得「我們會再請網管收信」，之後就毫無音訊，令檢舉人大失所望，懷疑黨中央打算「河蟹」。

張以理的團隊也將相關事證送交黨中央，他認為，黨部必須有所作為，至少先要求洪平朗撤下違規廣告以示公平。他強調，自己是政壇新人，每一步走來辛苦、認真耕耘，不希望自己乖乖遵守規則，但對方視黨規於無物。

對此，洪平朗電訪時回應，自己連電腦都不會用，是誰下的臉書廣告也不知道，或許是支持者所為，有請服務處幫忙協助撤下，他重申此事與自己無關。

(中時)