證實殺了數百俄軍 美俄可能在敘爆發大戰

敘利亞政府軍3月9日空襲大馬士革郊區的畫面。（美聯社）

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中時電子報

一名美國高級將官證實，數以百計俄軍在與美軍和敘利亞當地戰友爆發大戰時戰死。

據據《動力》（The Drive）網16日報導，更重要的是，美國在伊拉克與敘利亞特遣部隊作戰行動負責人布拉加(Jonathan Braga)准將說，他擔心這狀況會升高為與俄羅斯的全面衝突。

這場衝突發生在今年2月7日，在俄羅斯傭兵的支援下，敘利亞總統阿塞德（Bashar Al Assad）的部隊攻擊美軍，還有美方支持的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）部隊。

據說這些俄羅斯傭兵背後的瓦格纳安全（Wagner Security）公司，可能直接由克宮控制。而美方在大規模反擊後，據報導有多達200名俄羅斯部隊喪生。

布拉加說，最初俄方發動攻擊時，美軍立刻致電，追問究竟是怎麼回事，但俄軍卻回答，那不是他們的部隊，連他們都搞不清楚是怎麼回事。

根據美國國家廣播公司新聞（NBC News）網專訪布拉加的報導顯示，他並未具體指出，俄羅斯政府下令攻擊，或是直接涉及這次攻擊。然而，他的確坦承，美國政府認為，這次戰爭導致大批俄軍喪生，並擔心這情勢可能嚴重惡化。

當記者問及，據說有200-300名俄軍喪生時，布拉加表示，美軍的估計也接近這個數字。當他被追問，是否擔心這衝突可能演變為美俄間某種程度的真正戰爭時，也坦承，絕對很擔心。

布拉加說，正因為如此，當時他徹夜與俄軍指揮官進行專業對話。

不過他似乎很擔心，下次俄羅斯撐腰的攻擊可能會很快到來。支持敘利亞的俄軍離美軍和敘利亞民主力量部隊很近，布拉加說，「我不認為那對降低衝突有益」。

(中時電子報)

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文章來源：American General In Syria Confirms US Forces Killed Hundreds Of Russians In Massive Battle

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