台灣之寶！林佳龍：磐石會精神發光 照亮台灣

磐石會交接典禮，由台中市長林佳龍（中）擔任監交人，第20屆偉詮電子董事長林錫銘（左）將磐石會長印信交接給第21屆錩泰工業董事長張經金。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍表示，磐石會很多是台灣企業隱形冠軍，在產業領域擁有世界競爭力，是台灣之寶。（盧金足攝）

台中市長林佳龍17日擔任台中市磐石會第20、21屆會長交接監交人，由偉詮電子董事長林錫銘將印信交接錩泰工業董事長張經金，陳建仁副總統也到場見證。林佳龍肯定磐石會鏈結在地與國際，是「台灣之寶」，期盼磐石精神發光，照亮台灣！

今日交接典禮在長榮桂冠酒店舉行，陳副總統、林市長等人均出席見證，立委張廖萬堅、黃國書等人也到場致意，場面盛大隆重。

林佳龍表示，磐石會卸任會長林錫銘關心社會，並對市政提出建議，感謝他一年來的卓越領導，發揮並延續磐石精神；也稱讚錩泰工業的傳奇故事，展現大肚山的精神，相信在新任會長張經金的領導下，磐石會除了創造更多產值外，也實踐更多企業社會責任。

林佳龍說，磐石會成員主要是中彰投地區製造業，很多都是台灣產業的隱形冠軍，並在中台灣形成深具競爭力的產業聚落「大肚山六十公里黃金縱谷」，這般創新精神與時俱進，磐石發光確實照亮台灣。

歷屆磐石會長交接，都由市長擔任監交人，林佳龍強調，這是代表一種「接地氣」，中央政府有許多政策與資源的配置，包括解決五缺、一例一休問題及鼓勵創新研發，但真正在地的許多產業發展，不僅帶動就業機會，也是城市經濟、政府稅收的主要來源，因此政府與企業界應建立夥伴關係，共同為社會創造更大的價值。

市府表示，磐石會是由謝平上創立，集合一群上市、上櫃及即將上市、上櫃的公司經營決策者所組成的企業家聯誼會，提供企業主一個跨業、分享經驗傳承、合作創新的交流平台，並結合藝術、休閒，提供會員家庭及第二代成員彼此休閒聯誼與經驗傳承。

(中時)

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