軍人年改完成前 王金平：警消公教年金應暫緩實施

2018年03月17日 14:41 中時 陳彥宇

軍人年改「箭在弦上」，立法院本會期將處理，前立法院長、藍委王金平今表示，現階段的軍人年改，恐無法與公教年改同步實施，在軍人年改完成之前，應思考讓已通過的警消公教年金暫緩實施。

立法院去年6月27日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》，同月29日通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，自今年7月上路。

王金平上午受邀出席「洪鈞培文教基金會公益系列講座」，專題演講「立法效能，全民效法」時指出，依照政府公布的各類退休制度的財務狀況，各年金破產危機年限分別為：軍保2020年、勞保2027年、教育人員2030年、公務員2031年。

他想問，何以最晚破產的公教卻被最優先改革？反而對財政衝擊最大的軍人和勞工卻最後處理，甚至是不處理？

王金平認為，軍人年改案立法院必須審慎審議，現階段的軍人年改將可能無法與公教改革同步實施，在修法完成前，可以思考透過修法，讓已通過的警消公教年金暫緩實施。

另方面，王金平也指出，立法院第9屆開議至今，已過了4個會期，截至今年1月31日止，共通過414個議案，當中許多法案被認為具有爭議，且多在拒馬、蛇籠護衛之下，以議會多數強行、快速通過。

王金平質疑，民進黨完全執政，卻讓國人感受到傲慢與硬幹，此非台灣民主之福。希望立法院能積極全面檢討，在新會期謀求改進，形塑新氣象，讓國民能因立法有效能，而安居樂業得有幸福；讓朝野和諧、社會團結、兩岸和平，國家有光明的未來。

(中時)