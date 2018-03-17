殲20以4：0碾壓蘇愷35？ 專家：假的

2018年03月17日 15:00 中時電子報 喻華德

近日有國內媒體報導，大陸微信公眾號「長纓防務」13日發表文章稱，殲20與Su-35模擬空戰，殲20以4:0痛宰Su-35，盡顯匿蹤戰機的優勢。不過長期精研俄系戰機的軍事專家楊政衛，在其臉書「玄武雙尊：俄羅斯第五代戰機」（此名稱亦為書名）發文指出此報導「情節寫得很勁爆，但是，怎麼看就像是照著美軍匿蹤戰機痛宰傳統戰機的劇本在寫，然後得到匿蹤戰機無敵論。」楊政衛分析該文的三個情境均不合理，其可信度不高。

情境一：

「第一輪空戰是雙機編隊超視距對決。這場對決主要檢驗蘇愷35的雪豹E被動相位陣列陣雷達能否有效的發現殲20戰機編隊。當然，在實戰條件下，處於防守地位的蘇愷35戰機編隊肯定是由預警機支援的。為了彌補該不足，殲20戰機掛上了龍伯透鏡，以降低其隱身優勢。消除了可被攻擊的預警機，殲20的優勢也得到進一步的削弱。

空戰開始，殲20雙機編隊以攻擊隊形開始突防，同時，蘇愷35的僚機打開雷達進行對空搜索，長機則保持無線電靜默。理論上而言，蘇愷35戰機的雪豹E雷達可以在較遠的距離上發現殲20編隊。然而，處於進攻位置的殲20編隊根本沒有打開雷達進行搜索，而是依靠自身的光電分散式孔徑感測器系統(EODAS)就對蘇愷35戰機進行了鎖定。蘇愷35戰機在不知情的情況下就被雙雙擊落。」

殲-20戰機。（新華社）

楊政衛分析：乍看之下，這是因為殲20匿蹤很強，強到號稱可以抓匿蹤的Irbis-E都抓不到，而且殲20不開雷達，因此蘇愷35也無法用電子偵察系統抓到，於是殲20就成功的用EODAS抓住Su-35。

這個劇情整個就是F-35痛宰上一代戰機的劇情。但問題在於，就算雪豹抓不到殲20，Su-35也有EODAS啊！只是Su-35上很低調的叫做「光電偵查系統」，美國則稱作「分佈式孔徑系統」，兩者是相同的東西，並不會因為俄國系統沒有命名為EODAS就自動失能，莫非武器系統也要搞姓名學？

兩架F-35A戰機2月14日飛越猶他州測試與訓練場（Utah Test and Training Range）上空的畫面。（美國空軍）

F-35「閃電II式」可以用這方法痛宰上一代戰機，因為美國拿來跟F-35演習的戰機本身雷達探測距離就不如F-35，而且是傳統的機械雷達，遇到F-35的匿蹤優勢，加上自身也缺乏光電偵查手段。(編按：國軍F-16A/B「戰隼」式戰機以「鳳展案」性能提升為F-16V，最關鍵的部分就是將原本的機械雷達升級為主動電子掃描陣列(AESA)雷達)

但這劇情不可能複製在殲20與Su-35的對決上。因為要靠近到EODAS的作用距離前，要躲過相位陣列雷達的偵測會很困難，何況是雪豹。放寬一點考慮，殲20匿蹤很好，又善用戰術機動從盲區鑽入好了，等到殲20的EODAS可以作用時，Su-35的「光電偵查系統」也能發揮作用，因此不太可能出現這種痛宰的橋段。

情境二：

「第二輪空戰是殲20和愷-35的近距離空中纏鬥。近距纏鬥一直是俄製戰機的強項，同時也是蘇愷35戰機的最大賣點。依靠著推力強勁的AL-41發動機和推力向量技術，蘇愷35的機動能力十分令人震驚。然而，空戰的結果依然令人震驚。蘇愷35的向量發動機所帶來的機動優勢在低速狀態下才能顯現出來。但是，殲20根本就沒有給它進入低速空戰的機會。

雙機一接觸，殲20就以高亞音速機動對蘇愷35戰機進行了咬尾機動。同時，依靠出色的超音速巡航能力，幾次將佔據有利位置的蘇愷35甩開。在速度比拼上，蘇愷35完全跟不上殲愷20的節奏，被高速機動的殲20搞得手忙腳亂。最終，殲20依靠速度和能量優勢，成功虐殺蘇愷35。」

楊政衛分析：這看得出是依據一般的認知去寫的情節，一般就是認為Su-35機動性只強在「向量推力」，然後認為超音速巡航是王道，可以痛宰沒有超音速巡航的機種。

事實上，超音速巡航不是拿來「纏鬥」的。超音速巡航的用處，在於可以「快速趕往戰區，提升武器初始速度以提升射程，及縮短與敵接觸時間，縮減敵方反應時間」。

然而，在「纏鬥」時，超音速戰機的G值較小，指向率也較小。要直接跟次音速戰機纏鬥，反而會吃虧。超音速巡航要說有優勢，在於可以「快一點脫離戰鬥」，之後再繞回來繼續接戰。不過這個優勢也有點勉強，因為都到纏鬥了，通常就會開最大後燃推力，這時候要維持「速度與能量優勢」，推重比就要夠大，不是有超音速巡航能力就可以，而推力與推重比方面，殲20不致於能痛宰Su-35。

這種劇本可以用於F-22猛禽式戰機，是因為F-22不只有超音速巡航，而且推重比還特別大、翼負荷特別小。

美軍擬將F-22戰機進行升級。（圖/美國空軍）

情境三：

「第三輪空戰是殲20對咬尾情況下的擺脫能力。處於鎖定位置的蘇愷35在交戰之初，成功獲得了飛彈發射條件。但是，蘇愷35發射的飛彈被殲20尾部的鐳射干擾系統成功干擾，一次建功的機會就這樣失去。接下來的戰鬥就成了殲20超音速機動的單機秀。處於鎖定位置的蘇愷35要機動就跟不上殲20的速度；要跟上殲20的速度就無法進行有效的機動。只能眼睜睜的看著殲20一路遠去。」

楊政衛分析：這個「劇情」最扯，這個劇本的詭異之處在於Su-35對殲20發射飛彈！殲20不是靶機，不是無人機，上面是有飛行員的，真的打飛彈，萬一干擾沒成功...所以演習中根本不可能對有人戰機射飛彈，再怎麼有信心都不可能。

(中時電子報)