李進勇公開承諾林內焚化廠不啟用

2018年03月17日 14:42 中時 許素惠

雲林縣政說明會林內場吸引數百鄉民參加，大家最關注林內焚化廠去留。（許素惠攝）

林內焚化廠是林內人多年來的夢魘，隨著雲林縣長李進勇不啟用的承諾，可望解套。（許素惠攝）

林內焚化廠有解！雲林縣長李進勇16日晚間在縣政說明會林內場，公開向林內鄉民承諾焚化廠不會啟用，縣府已獲環保署同意補助10億元興設MBT廠。而立委蘇治芬建議拆除爐體轉賣，現有空間引入RDF-5技術轉型處理農業等廢棄物，確保不焚化保護水源地。

「雲林好政」縣政說明會16日前進林內，林內焚化廠去留延宕多年，鄉民有備而來，出席踴躍要求李進勇當面說清楚講明白。

李進勇說，他知道焚化廠是林內人長期以來的夢魘，紛紛擾擾了那麼久，如今縣府終於找到一個新的垃圾處理方式，就是機械生物處理（MBT），而且已經獲得環保署同意補助10億元興設，「大家可以擺脫夢魘了！」

「林內焚化廠不會啟用，請大家放心！」李進勇向鄉民保證，並進一步指出MBT的建置分兩階段，第一階段先進行較初階的機械處理（MT），預計5月就能上路。語畢獲得全場如雷掌聲。

林內鄉長張維崢表示，垃圾問題需要大家共同承擔，林內鄉民反焚化廠，但也以身作則將垃圾分類、回收得很徹底，成效全縣第一，很感謝縣府從善如流，共同努力維護乾淨水源。

蘇治芬針對林內焚化廠問題質詢環保署長李應元，表明她反對開火、保護淨水場的堅決立場，李應元也認為必須保護水源地。蘇於是建議，拆解爐體轉賣，以RDF-5技術善用現有空間轉型處理農業廢棄物等。

蘇治芬表示，工研院等的RDF-5技術已經很成熟，製程不需焚燒，還能將廢棄物轉化為燃料，不會有戴奧辛有毒氣體及落塵等汙染，讓水源地不受影響。李應元承諾會和雲林縣環保局、工研院討論，在完成林內焚化廠點交後，請督察總隊督促RDF-5技術的轉型。

李進勇樂見轉型，指任何可行方案都能討論，縣府也會在環保署的協助下全力配合中央政策。

(中時)