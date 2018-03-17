謝立功發動連署反深澳電廠 網友：建在總統府附近！

2018年03月17日 15:00 中時 張穎齊

針對深澳燃煤電廠14日通過環評案，國民黨基隆市長參選人謝立功於15日發動網路連署，要求退回重審。（翻攝自公共政策網路參與平台）

深澳燃煤電廠14日通過環評，引發各界譁然，以及許多北北基宜的各地民眾反彈。（張穎齊攝）

深澳電廠議題持續延燒，環保署14日通過深澳燃煤電廠環評案後，引發各界譁然，由於深澳電廠鄰近基隆市，對此國民黨基隆市長參選人謝立功於「國家發展委員會」網站發動連署，要求中央退回重審，目前已有30名網友附議，有網友更在下方留言表示「應該建在總統府附近！」

根據公共政策網路參與平台顯示，謝立功15日於「國家發展委員會」網站提出「反對新北市瑞芳區深澳電廠擴建」案，內文指出，台電和環評委員不能因燃煤發電而忽略北北基市民健康，基於市民未來健康，以及考慮未來推動綠能和乾淨能源等世界趨勢，籲請政府及台電勿一意孤行，枉置北北基市民健康於不顧。

「基隆人未來恐怕變成免費的空氣清淨機！」謝立功表示，基隆如今已有1座協和電廠，若在鄰近基隆的瑞芳再蓋1座深澳電廠的話，基隆將被夾擊在2大汙染源中，試問整個環評與評委何曾在基隆舉辦過任何1場說明會？或是跟基隆民間專家、學者、市民談論過？

謝立功說，加諸基隆港郵輪客逐年增加，這2座電廠宛如「門神」般，以滿滿的空汙來迎接旅客，並質疑基隆市長林右昌面對深澳電廠擴建案卻沒有任何作為，認為自己應該為基隆市民出來抗爭到底，呼籲民眾參加連署，退回並重審環差案。

截至今（17）日下午2時30分止，已募集30名網友附議，新北市民「tienver」留言表示：「應該建在總統府附近！」基隆市民「大隻財」說：「全球都在減碳，只有台灣還增加碳排放，如何對的起下一代子孫！」

基隆市民「阿丹」表示：「燃煤發電對環境的負面影響太太，且會造成對東北角海岸生態的破壞，導致漁業和觀光業破產。何況基隆已有協和火力發電廠，基隆人何辜要這樣被夾殺。」基隆市民「安安」則說：「我們不要吸毒！」

(中時)