莫允雯、孟耿如片場拍戲零互動

2018年03月17日 15:02 中時 洪秀瑛

孟耿如被打到臉頰、耳朵紅腫。（東森提供）

開拍前零互動。（東森提供）

莫允雯拍甩孟耿如巴掌戲。（東森提供）

一下戲就互安慰。（東森提供）

台視、東森《高塔公主》將在3月31首播，官方釋出3分鐘搶先看預告，讓觀眾可一睹精采片段。其中一幕孟耿如和莫允雯撕破臉大吵，莫允雯重重賞孟耿如一記耳光的畫面引發熱議。

兩人拍這場戲時真是一波三折，每次拍攝都因雨延期，開拍當晚更寒流暴雨齊下，直到接近午夜才開拍，讓孟耿如和莫允雯吃足苦頭。

兩人除了要又哭又吵還要甩巴掌，這場談判戲還必須一氣呵成拍完，讓兩人倍感壓力。開拍後，莫允雯的那一巴掌打得超響亮，孟耿如的左臉立馬漲紅，孟耿如笑說「雖然是我說來真的

，但那巴掌下來的時候我還真的呆住，想說我哪裡惹到妳了?完全不用演。她是我出生到現在，打我打的最大力的人」。莫允雯也說「我打下去那瞬間自己也嚇到，結束後立刻衝去抱住她道歉，所以第二次拍完全不敢出力，反而下手又太輕了」。

兩人也為了醞釀情緒，拍攝前一直保持距離，從對戲就哽咽泛淚。莫允雯笑說「別人是擔心笑場才會保持距離，我們卻是怕還沒開拍就哭了。孟耿如也說「我們倆只要碰到擁抱或感性的戲，就很容易爆哭，所以這場戲完全不敢聊天或待在一起」。

(中時)