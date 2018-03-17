兩岸問題多 王金平提解決方案

2018年03月17日 15:06 中時 陳彥宇

正值「太陽花學運」屆滿4周年前夕，前立法院長、藍委王金平今表示，立法院應恢復運作「立法院兩岸事務因應對策小組」功能，因目前有許多兩岸問題，亟待小組運作完成，像是「兩岸協議監督條例」，以及大陸近來提出的惠台31條措施等，必須審慎因應。

王金平上午受邀出席「洪鈞培文教基金會公益系列講座」，以「立法效能，全民效法」為題，進行專題演講時提及，立法院兩岸事務因應對策小組早在2000年12月7日成立，2005年3月4日復經朝野協商通過小組成員，但成立以來諸多因素令其停擺。

王金平說，如今民進黨已經完全執政，應開始運作並發揮兩岸事務因應對策小組功能，目前像是兩岸協議監督條例、惠台31項措施等兩岸問題，亟待解決。

有關兩岸協議監督條例，王金平指出，該案共有6版本，自去年3月23日在委員會審議後，至今未出委，希望不要再拖延。

針對大陸提出惠台31項措施，王金平認為，內容涵蓋金融、就業、教育、醫療、影視等鍋個領域，不僅將與台資企業與個人和大陸同等待遇，「範圍之廣更是前所未見」。

王金平說，可以預期大陸的拋出惠台措施，會讓民進黨政府疲於奔命，因這些措施的實踐，都對準了台灣民眾切身的問題，且多數不須經手台灣政府。

他認為，在利之所趨下，這些措施將可能產生台灣內部的矛盾，添加政治社會的不安。因此立院兩岸事務因應小組應正式運作，督促行政部門審慎因應。

另方面，針對近來衛生紙掀起搶購熱潮、4月電價上漲、蔬果農產滯銷等價格波動問題。王金平認為，反映出政府的遲鈍與無能，更傷害了廣大消費者與生產者，呼籲立院應盡速成立「物價問題調閱委員會」，盡速找出物價上漲的癥結所在，並監督政府適當處理。

(中時)