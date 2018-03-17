「華妃」蔣欣就是「腳勤」 瘦成鉛筆腿

蔣欣的角色很跋扈。（中天提供）

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蔣欣靠演技收服導演。（中天提供）
蔣欣飾演華妃。（中天提供）

中天娛樂台39頻道播出經典宮鬥大戲《後宮甄嬛傳》，下週進入「華妃」與「甄嬛」的對手戲。劇中演活華妃的大陸女星蔣欣，在劇中囂張跋扈、心狠手辣，讓觀眾恨得牙癢癢，一句「賤人就是矯情」台詞更成為流行用語。

但當初選角時，華妃一角原屬意別人飾演，蔣欣原本要演「曹貴人」，她主動向導演自薦試演華妃，「導演一開始不給我試，說我不夠跋扈，我說我還沒試，您怎麼知道我不夠跋扈？我特別兇地說了一段，導演立刻抬起頭看我」。

蔣欣說劇播出後各類角色紛紛找上門，但不一定是最主要的角色，「我不是很在乎，我在乎的是角色本身，只有小演員沒有小角色，如果計較角色大小，你就小了」。

蔣欣劇中個性蠻橫霸氣，但私下的她個性直率，甚至喜歡「自黑（自嘲、自我諷刺）」，像是身高171公分的她天生骨架大，站在《後宮甄嬛傳》嬪妃中特別突出，常被虧身材壯碩，她不以為意，自嘲是「微胖界女神」，還自爆曾走在路上被問：「姑娘，妳是搞（學）體育的嗎？」

她常透過取笑自己，逗大家開心，「想說把自己的缺點放大，可能別人就不太會注意你的缺點，更關注你的優點。」蔣欣認為，用自己最真的一面面對大眾，更能讓大家接受，「自黑」讓她更快樂。

蔣欣熱愛美食，常在臉書分享美食照片，先前來台拍戲時，在飯店大吃台灣特色美食，不忘用「甄嬛體」PO照說：「感謝台灣人對本宮的愛！」不過隨著年齡增長，愛吃的蔣欣為保持身材，開始加入運動行列，她坦言過去太放縱：「之前為戲增肥，體會到享受美食的美好，變得很懶，不愛運動。」

現已恢復一週3次的運動頻率，對外傳說她曾2個月瘦了15公斤，她直呼：「沒有，這個傳聞我也不知道從哪來的？我不用瘦這個多，用不著！」蔣欣近來愛上健身，常在微博PO出運動照，日前被粉絲巧遇，一雙「鉛筆腿」相當吸睛，身形也比先前小了一號，瘦身有成。中天娛樂台每週一至週五晚間 8 點《後宮甄嬛傳》。

(中時)

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