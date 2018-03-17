石虎再現中市 遭獸鋏鋏傷送特生中心救治

民眾在新社區頭嵙山發現一隻石虎遭獸鋏鋏傷，中市農業局委託野生動物保育學會救援，送農委會特有生物研究保育中心進一步醫療並救傷收容。（圖／台中市府提供）

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台中市再度傳出保育動物石虎出現的消息，有民眾在新社區頭嵙山發現一隻石虎遭獸鋏鋏傷，台中市政府農業局獲報後委託野生動物保育學會救援，發現這隻石虎右後腳受傷，經緊急治療送行政院農委會特有生物研究保育中心進一步醫療並救傷收容，待痊癒且評估適合野外生活後，將野放原棲息地。

農業局表示，新社區是台中市石虎棲息的熱區之一，后里、東勢及北屯也都有調查到石虎蹤跡。石虎面臨的重大威脅包含路殺、人為獵捕、獸鋏、吃下農藥殘留鼠類、野外犬貓攻擊、動物傳染病等。這次案例是遭獸鋏傷害，呼籲勿非法使用獸鋏，除危害動物生命外，也可能使他人受傷。

農業局表示，市府已有危難野生動物通報救援機制，即時救援這隻受傷石虎。這是一隻哺育期的母石虎，需觀察斷肢傷勢，避免截肢，特生中心研判應還有小石虎等待救援。後續將結合特生中心、台中市野生動物保育學會、台灣石虎保育協會等公私力量，持續尋找石虎獸鋏鋏傷地點附近是否小石虎蹤跡。

為保育石虎，市府已訂定《台中市石虎保育自治條例》（草案），將儘速送至議會審查，完成法規程序發布施行，減緩石虎受威脅因子。此外，市府也結合鄰近苗栗與南投縣，共同推動保護石虎棲地，讓台中成為石虎交流的生態廊道。

(中時)

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