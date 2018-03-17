強化38度線防禦 南韓擬採購新阿帕契直升機

2018年03月17日 15:35 中時電子報 李靖棠

據美國防衛新聞（Defense News）報導，本欲購買300輛K2「黑豹」主力坦克（K2 Black Panther）的南韓，傳出有軍方高層向媒體透露，有意取消該計畫且將資金轉移，改為向波音（Boeing）採買新型阿帕契武裝直升機（AH-64 Apache），藉此強化北方與北韓交界處的防禦力量，以防平壤當局的陸地突襲。目前尚不知道採購數量，但美國媒體推測應該在40架上下。

雖然南北韓從平昌冬奧起，開始呈現和平穩定的局面，但對於南韓而言，仍無法百分百地放心，軍方相關人士透露，南韓高層在各方角力下，最後決議強化攻擊能力，才讓阿帕契直升機取代了原來的坦克。南韓學者也認為，相較於主戰坦克，直升機似乎更能讓北部防空反應更快速，且即刻打擊來犯的敵軍。

南韓自主研發製造的K2「黑豹」主戰坦克。（圖/南韓陸軍）

以美洲原住民阿帕契族命名的戰鬥直升機，是當前美軍與其友邦最著名的主力戰鬥直升機，最早由休斯飛機公司（Hughes Aircraft）生產製造，目前則由波音負責。1983年開始生產、1986年正式投入服役，是美國陸軍、日本自衛隊、以色列空軍和中華民國陸軍等國的主力直升機，搭載火力除了30公釐M230鏈炮外，還能掛載地獄火飛彈（AGM-114 Hellfire）與火蛇70航空火箭彈（Hydra 70），精密的雷達系統與飛行員夜視系統，最大飛行距離達1,900公里，都讓阿帕契直升機被受好評。

在阿拉斯加訓練、改裝的雪地專用型阿帕契直升機。（圖/美國陸軍）

2017年漢光演習，我軍AH-64E阿帕契戰鬥直升機空中組隊攻擊。（本報資料照、林永富攝）

事實上，南韓軍方在2013年就曾砸下16億美元（約465.8億台幣），向美國採購36架阿帕契直升機，目前已取得並投入服役2架，也曾在年度軍事演習中出現過。南韓智庫認為，軍方此次改變，可能與先前的作戰計畫有關，南韓研擬一旦開戰，希望能在2週內佔領平壤來終結戰事，能要能快速進行空襲與打擊任務，勢必需要強化目前裝備與人員，仿效美軍的第101空降師（U.S. 101st Airborne Division）一樣，配置有高效率的空中突襲部隊。

(中時電子報)