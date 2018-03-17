台灣旅外強投扛開幕戰 王建民是第一人

2018年03月17日 15:38 中時電子報 蔡銘仁

王維中今年自釀酒人轉戰韓國職棒NC恐龍，成為史上首名投韓職開幕戰的台灣投手，回顧過去，台灣還有哪些旅外投手，曾經投過開幕戰？王建民和陳偉殷都曾獲此殊榮，王建民2008年代表洋基，成為舊洋基球場的最後開幕戰先發，還拿到台灣旅美球員史上首場開幕戰勝投。

王建民2006跟2007年連續兩年拿到19勝，儼然成為洋基王牌；他雖2007年拉傷大腿，錯過一次投開幕戰的機會，不過2008年再獲肯定，成大聯盟史上首名台灣籍開幕戰先發。該役王建民先發對藍鳥，用7局失2分好投，率洋基3比2奪勝，王建民成為第三名奪開幕戰勝投的亞洲籍投手。

然而，王建民2008年扭傷腳踝後，沒能再重現連兩年19勝身手，沒能再主投開幕戰，台灣也沒有後進得到機會。直到2016年，陳偉殷以五年8000萬合約，從金鶯轉戰馬林魚，才再度有台灣投手主投開幕戰；只是陳偉殷該役投5局失5分，沒跟王建民一樣拿到勝投。

近年陳偉殷因傷所苦、王建民沉潛，年輕小將們也還在成長，大聯盟、抑或是日本職棒，未再有人扛過開幕戰先發。如今王維中轉戰NC恐龍第一年，就獲開幕戰先發肯定，實屬不易，儘管舞台不同，不過若他維持春訓好狀況，有機會繼王建民後，成為第二名開幕戰奪勝投的台灣球員。

(中時電子報)