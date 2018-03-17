南島婚禮鞦韆下傳愛 日本新人跨海參與

南島婚禮於三地門鄉熱鬧展開，新人們在鞦韆下完成婚禮儀式，獲得族人滿滿祝福。（林和生攝）

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日本新人吉田俊明與上野夏見深愛台灣原民文化，2人選擇在部落鞦韆下完成婚事。（林和生攝）
日本新人吉田俊明（右）與上野夏見來台參與南島婚禮，入境隨俗試飲小米酒。（林和生攝）
深愛台灣原民文化的日本新人吉田俊明（右）與上野夏見，以排灣族貴族儀式完成終身大事。（林和生攝）

饒富特色的南島婚禮17日在三地門鄉的部落鞦韆下浪漫展開，共有10對新人透過眾人見證完成終身大事，其中從日本遠道而來的吉田夫妻因深愛台灣原民文化，特地親自體驗婚禮儀式，更吸引日本3家電視台隨行記錄。

茂林國家公園風景區管理處長簡慶發指出，南島族群婚禮每年由三地門、瑪家、霧台等屏北三鄉輪流主辦，以傳統原民貴族婚禮為主軸，今年首次吸引日本東京的新人飄洋過海來台參加，並有日方媒體同行，等於一舉將台灣部落觀光推向國際舞台。

36歲日籍新人吉田俊明在日本擔任電腦工程師，與35歲未婚妻上野夏見愛情長跑5年，2人來台多次，並曾造訪屏東原鄉部落，被原民文化與圖騰藝術深深吸引，經友人分享得知「南島族群婚禮」訊息，就決定與另一半穿著傳統服飾、在鞦韆下完婚。

婚禮進行前，族人邀請新人進入部落、成為自己的家人，且因貴族儀式繁瑣，為此還開了一堂禮儀課程，今年主人、三地門鄉長歸曉惠指出，排灣族視結婚為人生大事，經「求婚」、「送採薪禮」、「豎鞦韆架」、「下聘」及「成婚」等傳統儀式，才算完成婚事。

屏東縣長潘孟安也強調，鞦韆不僅是兒時記憶，更是浪漫故事的開始，參與這次嚴謹且神聖的婚禮儀式，象徵婚姻不僅是2人世界的美好幸福，也是彼此分攤責任、相互扶持的開始。

(中時)

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