毒販帶毒莓汁外送 被抓推給運將

2018年03月17日 15:56 中時 陳鴻偉

蔡姓運將（右）也被帶回派出所，十分無奈。（陳鴻偉翻攝）

警方前往林的住處搜索，林看到警察相當驚訝。（陳鴻偉翻攝）

22歲林姓毒販本月3日凌晨接獲訂單，帶著8瓶摻有MDMA的蔓越莓汁搭計程車外送，在辛亥路、建國南路口遇警攔檢，渾身K味的林將背包丟到一旁，辯稱：「我什麼都不知道！」、「這包是之前乘客留下的！」警方見狀只好將蔡姓運將跟林一同帶回。

蔡姓運將在警局指稱：「我晚上只載他這個客人！」林卻不爽回應：「不要亂講，我怎知你載幾個？」讓運將十分無奈，在警局接受偵訊數個小時，生意也不能做，最後2人都被依毒品罪送辦。

新生南路派出所所長崔企英說明相關案情。（陳鴻偉攝）

林嫌住處再度發現摻有毒品的同款果汁。（陳鴻偉翻攝）

與林同夥的簡姓藥頭也被逮捕。（陳鴻偉翻攝）

大安分局警方認識林涉有重嫌，進行後續追查，發現林嫌有毒品前科，與同夥在新北市中和區租屋，平時在屋內分裝毒品，有人叫貨就搭計程車前往。

警方14日持搜索票前往，當場逮捕20歲簡姓毒販，以及正在客廳睡覺的林男，料想不到警方會回馬槍上門，驚訝地說不出話，警方隨後在屋內發現同款包裝的毒莓汁，當場質問林：「再騙嘛！那天的東西明明都是你的！」也還蔡姓司機清白，警訊後依毒品罪將眾嫌移送法辦。

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(中時)