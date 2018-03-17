毒販帶毒莓汁外送 被抓推給運將

林男辯稱毒品本來就丟在計程車裡，他什麼都不知道。（陳鴻偉翻攝）

友善列印
中時
蔡姓運將（右）也被帶回派出所，十分無奈。（陳鴻偉翻攝）
警方前往林的住處搜索，林看到警察相當驚訝。（陳鴻偉翻攝）

22歲林姓毒販本月3日凌晨接獲訂單，帶著8瓶摻有MDMA的蔓越莓汁搭計程車外送，在辛亥路、建國南路口遇警攔檢，渾身K味的林將背包丟到一旁，辯稱：「我什麼都不知道！」、「這包是之前乘客留下的！」警方見狀只好將蔡姓運將跟林一同帶回。

蔡姓運將在警局指稱：「我晚上只載他這個客人！」林卻不爽回應：「不要亂講，我怎知你載幾個？」讓運將十分無奈，在警局接受偵訊數個小時，生意也不能做，最後2人都被依毒品罪送辦。

新生南路派出所所長崔企英說明相關案情。（陳鴻偉攝）
林嫌住處再度發現摻有毒品的同款果汁。（陳鴻偉翻攝）
與林同夥的簡姓藥頭也被逮捕。（陳鴻偉翻攝）

大安分局警方認識林涉有重嫌，進行後續追查，發現林嫌有毒品前科，與同夥在新北市中和區租屋，平時在屋內分裝毒品，有人叫貨就搭計程車前往。

警方14日持搜索票前往，當場逮捕20歲簡姓毒販，以及正在客廳睡覺的林男，料想不到警方會回馬槍上門，驚訝地說不出話，警方隨後在屋內發現同款包裝的毒莓汁，當場質問林：「再騙嘛！那天的東西明明都是你的！」也還蔡姓司機清白，警訊後依毒品罪將眾嫌移送法辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

台東婦產科名醫張崇晉 鐵人比賽… 富少撞死孝子判刑1年8月 家屬怨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。