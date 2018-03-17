驚艷基隆港 英國卡麗多莉郵輪首航來台

2018年03月17日 15:53 中時 張穎齊

英國卡麗多莉郵輪（Noble Caledonia）今（17）日帶領約100名英國旅客，首次抵達基隆港，也是首次有外國郵輪在台進行環島、跳島之旅。（張穎齊翻攝）

英國卡麗多莉郵輪（Noble Caledonia）首次抵達基隆港，船上擁有高級豪華的陽光露台。（交通部航港局提供）

郵輪旅遊夯，近年來豪華郵輪紛紛進駐基隆港，使得基隆港郵輪客去年達到85.9萬人次，今年更吸引到英國卡麗多莉郵輪（Noble Caledonia）、星風郵輪（WINDSTAR CRUISES）等首航入港。其中「卡麗多莉」旗下的飛航郵輪「FLY–CRUISE」以環島方式，於今（17）日承載百位英國旅客到訪基隆港，同時舉辦迎賓活動，邀民眾一同參與這場郵輪盛事。

「卡麗多莉」郵輪公司旗下的飛航郵輪，今（17）日帶領約100名英國旅客，首次抵達基隆港，也是首次有外國郵輪在台進行環島、跳島之旅，創下許多「第一次」的紀錄，開啟台灣郵輪旅遊嶄新的1頁。

為歡迎旅客到來，交通部航港局及台灣港務公司攜手在環島起點基隆港辦理歡迎活動，現場邀請基隆知名楓香舞蹈團以基隆市市鳥「黑鳶」為表演主題，展現基隆港的生態特色。

港務公司表示，卡麗多莉屬於小型精緻郵輪，較一般中、大型郵輪靈活，更易串聯國際商港及國內港景，將藉此帶動在地實質的觀光效益。

航港局指出，卡麗多莉多為高消費旅客，每人此趟航程要價約30萬元，會在台灣停留10天，遊玩的景點包括故宮、九份、日月潭、鹿港、金門、澎湖、台南、台東、太魯閣等地，隨後將再航行到日本遊玩4天，期望藉由此次航程，來開發出台灣更多郵輪航線，讓台灣人也可以享受不一樣的旅程。

此外，港務公司也提到，星風郵輪公司旗下的傳奇郵輪將在19日首航基隆港，而被譽為「亞洲最佳郵輪」的盛世公主號，也將在26日首次展開以基隆為母港的作業；而天海遊輪也會首度來台試營運，6星級的郵輪「歐洲二號」則連續第2年到訪基隆港，還有挪威郵輪也將來台掛靠試水溫，今年可謂「郵輪起飛年」。

(中時)