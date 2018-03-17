富少撞死孝子判刑1年8月 家屬怨判太輕

2018年03月17日 16:17 中時 洪榮志

台南永康26歲林姓富少前年12月6日宿醉開著豪華名車出門時，逆向撞翻1輛小貨車，導致35歲蕭姓駕駛傷重不治。蕭某為照顧父母不婚，還把薪水都交給媽媽，被鄰里稱讚孝順。儘管林某並未與蕭家達成和解，但台南地院仍依公共危險罪判刑1年8月，讓家屬直呼判太輕。

「我哥哥遭林酒駕逆向撞死，談了無數次調解，最後不成，等候法院判決，卻是如此結果。」蕭的弟弟發文說，林從出事至今，從沒有誠意悔過及道歉，連到靈堂祭拜死者都穿短褲外加拖鞋，事發後也沒有打過半通電話，態度囂張，這樣叫有悔意，沒想到台灣立法院的修法永遠都僅是參考。

判決書指出，2016年12月6日凌晨0時至2時30分，林在夏林路的餐廳喝紅酒，明知酒後已不能安全駕車，由友人駕車載返家稍事休息，上午11時即駕車出門。

中午12時40分，林某行經永康區富強路二段由南向北行駛時，突然感到暈眩，失控撞上對向小貨車，他嚇得急踩煞車，打方向盤扳回原車道卻撞上民宅鐵門。

由於車禍衝擊力道相當大，不但導致林某的車頭全毀，小貨車也被撞到側翻，蕭姓駕駛的雙腳被壓在車底，當場失去意識。經警消到場吊起車體拉出，送往奇美醫院急救，仍傷重不治。林向到場處理警員坦承肇事願接受裁判，經酒測酒精濃度達每公升0.62毫克。

法官認為，林某與死者父母歷經多次調解，均未達成共識；然而，被告沒前科，犯後配合調查且坦承犯行，並表達悔意，符合刑法自首規定減輕其刑，才判刑1年8月。但合議庭也考量林某酒後駕車肇事致人於死，又未能死者家屬和解，未予緩刑。

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(中時)