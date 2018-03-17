基隆體育季開跑 林右昌：大武崙公園明年啟動設計

基隆市體育會今（17）日上午於消防局前廣場舉辦「基隆市運動ｉ台灣」健走活動，現場邀集上千位民眾參與。（基隆市政府提供）

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基隆市體育會今（17）日上午於消防局前廣場舉辦「基隆市運動ｉ台灣」健走活動，市長林右昌（中）在現場敲鑼，宣布開始起跑。（基隆市政府提供）
基隆市體育會今（17）日上午於消防局前廣場舉辦「基隆市運動ｉ台灣」健走活動，市長林右昌（中）也在場宣布，大武崙森林運動公園預算已編列，明年將開始規畫設計。（基隆市政府提供）

基隆市體育會今（17）日上午於舉辦的「基隆市運動ｉ台灣」健走活動，市府邀集安樂區社區居民從消防局前廣場出發，市長林右昌也在場敲鑼，宣布活動正式起跑，吸引到3000多位民眾共同參與。此外，林右昌同時宣布，大武崙森林運動公園預算已編列，明年開始規畫設計，基隆即將擁有第2座室內體育館及極限運動場。

林右昌表示，市府近2、3年來積極爭取中央資源改善基隆的體育環境，此外市府即將在明年開始規畫大武崙森林運動公園，改善體育場所不足的問題，包括興建第2座室內體育館、極限運動場等，讓市民有更多地方運動，且有多元的選擇，身心都能健康發展。

教育處指出，此次運動i台灣計畫今年獲體育署補助1059萬元，創歷年新高，除了代表中央對市府在推動全民運動成果上的再次肯定之外，也證明了基隆市是一個愛好運動的城市。

教育處指出，今（17）日社區全民健走活動邀請到安樂區里民朋友共襄盛舉，現場吸引上千位市民朋友到場齊樂，健走路線自消防局前廣場出發，抵達新山水庫稍事休息，居高臨下遠眺粼粼湖水後折返。今年新山水庫難得開放進入，民眾首次參與健走並欣賞到新山水庫的絕美風景，大家都直呼好開心。

教育處說明，體育會透過健走活動讓市民體驗慢活、健全身心靈，並能盡享基隆之美，途中也提供摸彩券以及礦泉水，活動兼顧民眾安全，讓大朋友小朋友都能放心參加，誠摯邀請所有市民朋友參與各項活動。

運動i台灣活動共計56項，每周都有舉行1至2個活動，除了健走外，還有社區體適能、婦女運動班及各項球類活動等，關於重要活動詳情，歡迎民眾查詢「基隆市運動i台灣計畫」臉書粉絲專頁。

(中時)

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