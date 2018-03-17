苗栗舉辦就業博覽會 拚再創失業率新低

苗栗縣就業博覽會媒合工作機會，吸引大批勞工朋友參加，縣長徐耀昌到場關心媒合情形。（陳慶居攝）

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苗栗縣政府17日在頭份尚順育樂世界中央廣場，舉辦2018年「旺旺招財‧得薪應手」就業博覽會，有15家企業廠商釋出近700個職缺，縣府勞青處初步統計，約近千人次勞工朋友選填資料及參加面談，媒合率30％。目前苗栗失業率3.6％為全國第二低，盼創新低數據。

新視界樂團表演為博覽會揭序幕，現場有欣興電子、超豐電子、京元電子、上銀光電及大潤發等15家廠商徵才，提供近700個工作機會，職缺有工程師、會計、倉管、生管、品管、堆高機駕駛、技術員等。

縣長徐耀昌表示，招商引資、促進就業是縣府重要的施政，苗栗縣去年失業率3.6％，低於全國平均值3.8％，是近5年來最低，不但低於6都，更是台灣西部最低，顯示招商、媒合就業及強化勞動競爭力，都實質成效。

徐耀昌鼓勵優秀青年子弟留鄉、返鄉工作，減少在外地租屋開支，並就近照顧家人，為家鄉盡一分心力，縣府也將持續辦理各項徵才活動或是促進就業課程，讓求職者找到理想的工作。

縣府勞青處表示，今年度除這場就業博覽會外，另外將與苗栗就業中心在縣內的竹南及銅鑼兩大園區，合辦至少10場次的現場徵才，將扮演企業廠商與的媒合求職者平台，讓徵才媒合活動成為縣內招商環境的最後一哩路，促進產業穩健的發展，讓縣民有更好的生活水平。

(中時)

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