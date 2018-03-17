南市府考察日本單軌系統 對沖繩跨座式單軌感興趣

台南市副市長張政源率團考察日本沖繩跨座單軌系統機廠。（交通局提供）

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台南市積極推動「先進運輸系統」路網，去年經行政院將優先路網綠線、第一期藍線納入前瞻計畫後，近日副市長張政源率市府團隊前往日本考察3種各具特色的單軌系統時，對於兼具通勤及觀光旅遊功能的沖繩跨座式單軌系統特別有興趣。

交通局表示，考察團隊分別參訪千葉縣都市懸垂式單軌系統、羽田空港線跨座式單軌系統、沖繩跨座式單軌系統；同時，也考察沖繩都市單軌系統的機廠、自動化行車控制室，及福岡日立公司KASADO單軌列車製造工廠，充分了解不同單軌系統列車、軌道、轉轍器等設備製造流程及品管作業，作為市府未來興建單軌系統的參考範本。

交通局指出，此次參訪日本3種各具特色的單軌系統中，千葉縣都市懸垂式單軌系統為2列車廂編組，最大載客量168人，均速20至30公里；羽田空港線跨座式單軌系統為6列車廂編組，最大載客量456人，最高時速80公里，營運53年以來僅因地震停駛1天全面安檢，整座系統設備在耐震、耐鹽害有極高穩定性。

至於沖繩跨座式單軌系統為2列車廂編組，最大載客量165人，均速35公里，在自動化行控室的操作下，準點率、維修率、妥善率均相當穩定，且營運使用8年後才須更換組件大保養。

台南市捷運工程籌備處主任秦繼孔表示，沖繩單軌系統與台南綠線相近，都是兼具通勤跟觀光旅遊功能。沖繩單軌之所以成功，除考量減少對景觀衝擊及噪音防治外，更考慮到乘座旅客的視覺感受，讓乘客搭乘時，視線不易被阻擋，讓搭乘列車本身也成為一個觀光項目。

秦繼孔認為，沖繩與台南市同屬臨海及觀光城市，軌道與觀光旅遊結合，是台南市發展先進運輸系統的重要目標。

(中時)

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