新銳導演勉家扶學生開創自我價值

雲林家扶中心頒發獎助學金。（許素惠攝）

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雲林家扶中心頒發獎助學金，並邀請新銳導演呂柏勳演講，學生對同樣是雲林囝的呂感興趣。（許素惠攝）
雲林家扶中心頒發獎助學金，並邀請新銳導演呂柏勳（右）演講。（許素惠攝）
雲林家扶中心受扶學生楊靜怡（左）受邀台北西門町萬聖節活動當化妝師，陳映璇多益考了900分，兩人表現優異。（許素惠攝）

雲林家扶中心17日頒發助學金共530萬元，502學子受獎，其中大三的楊靜怡、陳映璇表現優異，前者以美甲美睫專長受邀擔任台北西門町萬聖節化妝師，後者多益考了900高分，感恩社會仁人善士扶助，讓他們可以無礙求學。

今年受獎大專生256名，高中職生246名，就讀輔英科技大學的楊靜怡考取多張證照，美甲美睫是專長，大二時便引起業界矚目，去年受邀擔任台北市西門町萬聖節化妝師，包辦萬鬼造型等特殊化妝，期許畢業後5年內開一家自己的店。

雲林科技大學應用外語系的陳映璇語文能力佳，加上興趣，聽說讀寫得心應手，大二時考出英語多益900的高分，計畫畢業後報考空姊，期改善家庭環境。

去年榮獲第19屆台北電影節最佳導演呂柏勳和大家分享追求夢想的過程，因為同樣是雲林囝仔，引起學生興趣。他不諱言原念特殊教育是母親的期望，卻非自己的興趣，於是瞞著家人休學重考上台南藝術大學修電影，即使引發家庭風暴，仍堅持朝著夢想前進。

呂柏勳說，他獲獎的影片《野潮》就是自己在家庭社會的期待中失去自我，卻始終放不下心中的執著，最後醒覺勇敢築夢的寫照，希望大家不要因為身處偏鄉，資源不足就自我設限，要踏實地為實踐理想打好基礎，開創自我價值。

(中時)

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