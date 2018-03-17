鹿茸枇杷產季 國姓舉辦鹿神祭 吸引民眾熱烈湧至 林縣長現場拍鹿茸宣導短片

▲國姓鹿神祭在鄉長丘埔生護駕五穀神農大帝及三太子武轎進場踩街中揭開序幕。（楊樹煌攝）

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▲國姓鄉鹿神祭的祭祀安座大典，由縣長林明溱（前左2）和鄉長丘埔生（前右2）等共同主持祭儀。（楊樹煌攝）
▲國姓鹿神祭頒獎典禮後，主要與會貴賓和小鹿「佑佑」等合影留念。（楊樹煌攝）
▲南投縣長林明溱在鹿神祭後，不忘在養鹿場拍攝鹿茸宣導短片，為鹿農行銷鹿茸。（楊樹煌攝）
▲國姓鹿神祭暨水鹿大街的農特產攤位，人潮絡繹不絕，林縣長特地前往品嚐國姓咖啡，為農民促銷農特產品。（楊樹煌攝）

時值鹿茸及枇杷產季，國姓鄉公所今17日在國姓鄉南港水鹿大街盛大舉辦「2018年國姓鄉鹿神祭暨枇杷評鑑展售產業文化活動」，吸引民眾熱烈參與；南投縣長林明溱為協助鹿農推廣鹿茸，在參與祭典後，並拍攝鹿茸宣導短片，期將優質的新鮮鹿茸行銷到全台。

「鹿神祭」是國姓鄉年度重要的祭典，因國姓鄉是全國最大的水鹿原鄉，飼養水鹿己逾百年歷史，每年2至6月是鹿茸產季，年產值超過1億元以上，與國姓咖啡並列鄉內重要產業，鄉公所為促銷國姓農特產，年年都舉辦鹿神祭暨產業文化活動。

今年的鹿神祭，今天在鄉長丘埔生護駕五穀神農大帝及三太子武轎進場踩街及安座大典中揭開序幕，現場並有小鹿「佑佑」的舞動表演，增添鬧氣氛；南港水鹿大街近百個攤位，販售各式的農特產品，更是人潮洶湧。

國姓鄉長丘埔生在會中感謝各界的協助，讓鹿神祭順利舉辦，大大提升國姓鹿茸產業知名度，他並強調國姓的鹿茸和國姓咖啡產量全國第1，另國姓枇杷和草莓的產量位居全國第2，但品質絕對是全國第1，歡迎大家來消費。

南投縣長林明溱在鹿神祭後，不忘強力推銷國姓鹿茸、枇杷、咖啡及草莓，他並以「錢賺很多沒路用，唯有身體顧好尚重要」，推崇國姓鹿茸品質好，食用後身體健康，精神體力好，會像猛鹿一樣得金牌，讓全場都歡笑不已。

隨後，林縣長頒給中華民國養鹿協會理事長當選牌匾、也頒贈2017年台灣水鹿頭剪組比賽第1名劉守振及張世養鹿場匾額。鹿神祭活動，縣議員邱美玲、林芳妤、前國姓鄉長林福峰和國姓鄉代會主席智彬等都應邀參與盛會。

(中時)

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