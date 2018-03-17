提升花卉產業 蘭花評鑑競賽登場

有「瓜地馬拉樹蘭」之稱的甘蔗樹蘭，在全國蘭花評鑑競賽中奪下冠軍。（林欣儀攝）

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為提升台灣花卉產業競爭力，台中市大里區農會國光花市舉辦「全國蘭花評鑑競賽」，吸引來自各地共432盆花參賽，經評審針對花朵數量、形狀等特色品評，最後由有「瓜地馬拉樹蘭」之稱的甘蔗樹蘭、以花朵數1500朵的壯觀氣勢，奪得冠軍。

走進國光花市，來自全台各地的參賽花卉競相盛開，在會場中相互競豔，美不勝收。大里區農會指出，花市營運30多年，在台中市頗具盛名，盼藉由舉辦「2018全國春季蘭花評鑑」活動的方式，促進花卉技術交流、讓農民能分享經驗，激發他們提升花卉品質與競爭力。

這場競賽分為蝴蝶蘭、嘉德利亞蘭、其它蘭屬、創意禮蘭及傳統禮蘭等組別，經過評審逐一欣賞，由花農何國芳栽種的甘蔗樹蘭奪下全場總冠軍，農會指出，這盆冠軍蘭花為青綠色甘蔗樹蘭，此種顏色較為罕見，且其花梗數達35梗、花朵數達1500朵，形狀、顏色及香味都讓評審讚不絕口。

在禮籃競賽項目中，花卉專家以台灣盛產的蝴蝶蘭為主要素材，透過巧思妝點成不同型態禮籃，最後由參賽者游生全奪冠，評審認為，其作品花色、層次分明，讓人看了有如沐春風之感，深具撫慰人心、療癒功效。

國光花市表示，為讓民眾欣賞各種蘭花之美，參賽花卉將在花市內展出至18日，場中並有花卉盆栽DIY活動。

(中時)

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