台灣富二代拍賣會專挑這兩種買 國際品牌震驚開專屬預展

2018年03月17日 17:17 中時 徐亦橋

「中國嘉德香港」春拍首度台北預展，副總裁及財務總監陳益鋒也特別來台。（陳俊吉攝）

台灣收藏家成熟、見多識廣，在國際拍賣市場知名，「中國嘉德香港」春拍看準台藏家的深厚實力，開年首件大事就是第一次登台預展，將香港拍賣的17億元藏品中，精選總價近4億、上百作品展出，業者透露，台灣客人對於當代繪畫與珠寶特別有興趣，而且富二代、三代都已經出現收藏，因此才特別選在台灣預展，並強打珠寶品類，有寶格麗、梵克雅寶的經典作品，模特兒展出時「身上等於配戴一棟豪宅。」

中國嘉德香港春季拍賣會將於31至4月3日在香港JW萬豪酒店及港島香格里拉舉行，過去預展從未踏上台灣，這次初登場精銳盡出，在珠寶鐘表類甚至有模特走秀，業者透露，珠寶拍品雖然單件動輒百萬、千萬台幣，但頂級客層而言，價格是相對是親切的，尤其對初入門的富二代、三代有吸引力，而且此次春拍選擇珍稀、性價比的藏品，更令人這些客人心動，像珍罕天然翡翠配紅寶石項鍊，不僅是自藏家多不願釋出的老坑翡翠，而且色彩濃郁，「每顆都像是小燈泡般閃閃發亮。」但起拍價2470萬元。另外這次中國嘉德香港還有中國書畫、亞洲二十世紀現代與當代藝術、瓷器工藝品等類別展出，台北拍賣預展今日至18日在富邦國際會議中心樓下B2展出。

(中時)