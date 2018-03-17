台灣富二代拍賣會專挑這兩種買 國際品牌震驚開專屬預展

「中國嘉德香港」春拍首度台北預展，珠寶拍品成為焦點，模特身上配戴珠寶總價似豪宅。（陳俊吉攝）

友善列印
中時
「中國嘉德香港」春拍首度台北預展，副總裁及財務總監陳益鋒也特別來台。（陳俊吉攝）

台灣收藏家成熟、見多識廣，在國際拍賣市場知名，「中國嘉德香港」春拍看準台藏家的深厚實力，開年首件大事就是第一次登台預展，將香港拍賣的17億元藏品中，精選總價近4億、上百作品展出，業者透露，台灣客人對於當代繪畫與珠寶特別有興趣，而且富二代、三代都已經出現收藏，因此才特別選在台灣預展，並強打珠寶品類，有寶格麗、梵克雅寶的經典作品，模特兒展出時「身上等於配戴一棟豪宅。」

中國嘉德香港春季拍賣會將於31至4月3日在香港JW萬豪酒店及港島香格里拉舉行，過去預展從未踏上台灣，這次初登場精銳盡出，在珠寶鐘表類甚至有模特走秀，業者透露，珠寶拍品雖然單件動輒百萬、千萬台幣，但頂級客層而言，價格是相對是親切的，尤其對初入門的富二代、三代有吸引力，而且此次春拍選擇珍稀、性價比的藏品，更令人這些客人心動，像珍罕天然翡翠配紅寶石項鍊，不僅是自藏家多不願釋出的老坑翡翠，而且色彩濃郁，「每顆都像是小燈泡般閃閃發亮。」但起拍價2470萬元。另外這次中國嘉德香港還有中國書畫、亞洲二十世紀現代與當代藝術、瓷器工藝品等類別展出，台北拍賣預展今日至18日在富邦國際會議中心樓下B2展出。

(中時)

提升花卉產業 蘭花評鑑競賽登場 台中第4場單身聯誼 21日起清水報…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。