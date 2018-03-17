嘉義市植樹活動 500株桂花1小時內被發票下架

嘉義林區管理處處長黃妙修、市長涂醒哲及與會來賓等人一起種植羅漢松。（呂妍庭攝）

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嘉義林區管理處處長黃妙修、市長涂醒哲及與會來賓等人一起一棵老榕樹掩埋小花蔓澤蘭炭化物，進行土壤改善。（呂妍庭攝）
參與活動的小朋友自己賣力剷土種樹。（呂妍庭攝）
參與活動的小朋友賣力剷土，玩得不亦樂乎。（呂妍庭攝）
嘉義市議長蕭淑麗與小童軍們一起種植桂花樹。（呂妍庭攝）

嘉義林區管理處、嘉義市政府今17日在嘉義市都會公園舉辦「抵嘉作夥種樹仔」植樹活動，嘉義林區管理處處長黃妙修、市長涂醒哲及與會來賓等人不但一起種植羅漢松，也替一棵老榕樹掩埋小花蔓澤蘭炭化物，進行土壤改善。

上午的活動，主要由嘉義市童軍會引導親子植樹，在植樹達人解說後，親子共同種桂花，大手覆土小手澆水，活動十分溫馨。另外，護樹行動由林業試驗所中埔研究中心人員為大家解說，以專業角度整理嘉義市列管老樹的枝條，讓民眾當場學習到許多護樹技巧，至於現場贈送桂花500株，在1小時內迅速被大家拿著發票「下架」，民眾響應環保作公益，愛心完全不落人後。

嘉義市都會公園、嘉義公園與嘉義樹木園三區連結一片綠地，占地36.24公頃，成為嘉義市最大城市之肺，比台北市大安森林公園29.5公頃大，黃妙修表示，嘉義市人口密度僅次於台北市，今天相揪大家種樹、護樹，促進公園綠地，增進民眾健康。

涂醒哲說，植樹造林可過濾空氣中的污染源達7成，也就是說，植樹可以減碳，還可減少PM2.5。103年度嘉義市PM2.5濃度34.7微克，是全國空氣品質最糟糕的縣市，經過三年多的積極努力，嘉市減量的PM2.5，是全國最高，104到106年的PM2.5年均值共減少了9.7微克，由環保團體換算，嘉義市民平均可以多活190天以上。

(中時)

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